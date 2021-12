Presidente do PDT promete fortalecer sigla no Amazonas mirando 2022

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A formação de uma urgente Comissão Provisória para reorganizar e fortalecer o Partido Democrático Trabalhista (PDT) com vistas ao processo eleitoral de 2022 é o único caminho para soerguer a legenda no Estado do Amazonas e torná-la eleitoralmente competitiva.

A manifestação é do deputado estadual Adjuto Afonso após demorada conversa com o presidente nacional, Carlos Lupi, na manhã desta sexta-feira (3), em Manaus. “A Comissão Provisória é fundamental para que o partido seja reorganizado e possa participar do processo eleitoral do próximo ano com a força e a credibilidade que possui em centros como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro”, disse o Secretário-Geral pedetista ao Em Tempo.

A Comissão foi prometida em agosto deste ano, mas, por uma série de empecilhos, não foi em frente. Mas, desta vez terá que vingar, afirma Adjuto, pois se transformou em um imperativo para que quadros importantes ingressem no partido, “dando-lhe a substância devida para um bom desempenho em 2022, quando não haverá mais as coligações partidárias”, diz o parlamentar.

Carol, Castro e Orsine



Segundo Adjuto Afonso, a defensora pública Carol Braz concorda com a necessidade da Comissão Provisória, bem como o ex-deputado estadual Luiz Castro, os quais, juntamente com o empresário Orsine Jr., ex PMN, avançaram entendimentos durante a estada de dois dias de Lupi em Manaus. “Eles podem ingressar no PDT, mas querem um partido reorganizado e realmente forte”, declarou Adjuto.



Conforme o deputado, a Comissão Provisória teria os meses de janeiro, fevereiro e março para realizar as mudanças na legenda seguindo um plano de ações abrangendo todo o Estado, antes da abertura da janela partidária. “E para que esse trabalho produza resultados positivos, nenhum filiado, com pretensões eleitorais em relação a 2022, fará parte da Comissão, ela será bastante isenta e séria”, argumenta.

