Ambulância é apreendida por transportar eleitores em Coari

Ambulância apreendida | Foto: Divulgação

Coari (AM) - A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) registrou três ocorrências durante as últimas horas de eleição suplementar em Coari, a 363 quilômetros de Manaus.

Em um dos casos, durante a operação da Lei Seca, no sábado (4), agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT) abordaram uma ambulância que estava fazendo transporte de eleitores. O veículo e os envolvidos foram levados à sede da Polícia Federal (PF) em Coari.

Ainda no sábado, um homem, 26, funcionário da prefeitura de Coari, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O suspeito e outro homem foram abordados em uma avenida do município por agentes do NEOT. De acordo com o coordenador do Núcleo, Victor Mansur, os suspeitos estavam em uma motocicleta quando foram abordados. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram substâncias entorpecentes com um deles. A dupla foi conduzida à delegacia do município, sendo o funcionário da prefeitura preso em flagrante por tráfico de drogas. O outro indivíduo foi liberado.

Boca de urna

Na manhã deste domingo (5), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recebeu uma denúncia anônima informando que dois homens, de 22 e 41 anos, estavam realizando boca de urna na rua Moisés Bezerra, bairro Chagas Aguiar. Os policiais militares foram até o local informado e flagraram os homens oferecendo café e botons de uma coligação partidária. A dupla, juntamente com o material apreendido, foi levada à delegacia do município por crime eleitoral.

SSP-AM monitora a cidade | Foto: Divulgação

Operação Eleição Suplementar Coari 2021

A SSP-AM, desde as primeiras horas da manhã deste domingo, deu início à operação Eleição Suplementar Coari 2021. Sob a coordenação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, um colegiado foi montado, com órgãos da esfera estadual e federal, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus, para acompanhar o pleito que acontece durante todo o dia no município.

Participam do colegiado a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militares (CBMAM), Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC). Também participam representantes do Exército Brasileiro, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Ministério Público do Amazonas (MPAM) e Eletrobras Distribuição Amazonas.

Em Coari, um colegiado também foi montado, com representantes dos mesmos órgãos que, em tempo real, repassam as informações sobre o andamento do pleito.

Leia mais

Coari decide futuro em eleição suplementar neste domingo (5)