Keitton Pinheiro é eleito novo prefeito de Coari

Coari (AM) - Keitton Pinheiro (PP) venceu a eleição para prefeitura de Coari com grande aprovação nas urnas do município. Com mais de 95% das seções eleitorais apuradas, até às 19h10 deste domingo (5) Pinheiro registrou mais de 53,18% dos votos válidos no município, impossibilitando a margem de vitória para seus oponentes. Keitton ocupará o cargo até dezembro de 2024.

Em segundo lugar na disputa, seu grande oponente, Robson Tiradentes (PSC), teve cerca 35,20% de votos válidos na eleição. Em seguida, o candidato Zé Henrique e Mil Mitouso.

Fiscalização

Durante a eleição estava sendo realizada a operação Eleição Suplementar Coari 2021. A operação, dirigida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), foi organizada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O objetivo era monitorar a eleição para prefeitura do município de Coari, para que a mesma fosse realizada da maneira mais transparente possível.

Durante a ação de hoje, foram registradas duas ocorrências de irregularidades. A primeira, foi a apreensão de uma ambulância que estava realizando o transporte de eleitores. Na segunda, foi registrado a prisão de dois homens, que estariam realizando ‘boca de urna’. Os envolvidos nos casos, foram encaminhados até a delegacia e serão responsabilizados.

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, durante uma coletiva realizada no colegiado, registrou que o trabalho, fruto de planejamento, as ocorrências registradas foram comuns para um pleito.

“Tivemos dois problemas. Ambos foram levados à delegacia e foi registrada toda a ocorrência. Um pleito dessa magnitude com apenas duas ocorrências, mostra que a parte de segurança pública foi assegurada”, disse ele.

As atividades de fiscalização do município serão encerradas somente após a apuração e manutenção da ordem pública de Coari, segundo informações do secretário.

“O que estamos vendo é um trabalho de planejamento, com integração de órgãos, e com isso tudo fica mais fácil”, finalizou ele.

