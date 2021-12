Com recursos da Seinfra, Governo investe R$3,9 milhões em Guajará

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (06), o ramal do Porto do Açaí, em Guajará (a 1.476 quilômetros de Manaus). Com investimentos de R$ 3,9 milhões, o governo estadual pavimentou a estrada considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola do município. Os recursos são da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Acompanhado da primeira-dama Taiana Lima, o governador trafegou por toda a extensão do ramal recuperado, o equivalente a 3,93 quilômetros. Mesmo sob a chuva, foi possível chegar ao porto, graças à pavimentação. “Se a gente não tivesse feito essa obra, hoje, com essa chuva, não haveria condições de ter chegado ao porto. É mais uma obra importante e eu fico muito feliz, porque são obras que, definitivamente, mudam a vida das pessoas”, afirmou.

O prefeito Ordean Silva e uma comitiva de deputados estaduais e federal também participaram da ação, no final da manhã desta segunda-feira.

Além da pavimentação asfáltica, foram realizados serviços de drenagem e meio-fio, para evitar corrosões. O Porto do Açaí é importante para o escoamento da produção de itens da agricultura familiar como farinha, abacaxi, buriti, limão, macaxeira e o próprio açaí, que batiza o local.

Outros investimentos

Além do ramal Porto do Açaí, o Governo do Estado tem outros investimentos direcionados à melhoria da infraestrutura de Guajará. Ao todo, o pacote de recursos para a infraestrutura totaliza R$ 30,5 milhões.

“Temos a questão do ramal do Gama, que a gente concluiu uma primeira etapa e, agora, já estamos com o projeto pronto para esse segundo momento do ramal do Gama. Já temos alguns processos em andamento para a recuperação da orla e, também, de uma praça aqui no município. E a gente começa agora um trabalho de levantamento para a recuperação da AM-195. Nesse trecho, que fica aqui no município de Guajará, são aproximadamente seis quilômetros”, disse o governador.

O ramal do Gama possui 19,22 quilômetros de extensão. A primeira parte da obra, no valor de R$ 16.158.481,15; foi concluída em setembro do ano passado.

No mesmo mês de 2020, também foram entregues mais de 9 quilômetros de sistema viário recuperados, totalizando R$ 8.579.547,63 investidos em 48 ruas de Guajará.

Para a revitalização da orla turística de Guajará, as obras serão executadas em uma área de mais de 5 mil metros quadrados, por meio de convênio com a prefeitura do município, com investimento de R$ 1.826.786,39.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Figueiredo: concessionária indenizará família de vítimas de choque

Petrobras nega informação confirmada por Bolsonaro sobre gasolina