Nova rede de água recebe R$4,3 milhões de investimento em Envira

| Foto: Divulgação

Envira (AM) - Mais de R$ 4,3 milhões serão investidos na ampliação do sistema de abastecimento de água de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), anunciou nesta terça-feira (07) o governador Wilson Lima. A medida deve ampliar a rede e levar água encanada para bairros atualmente desabastecidos.

Em outubro, o governo estadual fez obras para recuperação emergencial do sistema, que registrava contaminação e interrupção de funcionamento.

" Temos o programa Água Boa para aqueles municípios onde há maior dificuldade para distribuição de água, principalmente aqueles mais distantes. Nós fizemos aqui um acordo para assumir o abastecimento de água. Conseguimos avançar muito na questão do tratamento e distribuição. Nos próximos meses, colocaremos água potável para todos os moradores da zona urbana de Envira " , destacou Wilson Lima

Ao lado da primeira-dama Taiana Lima, o governador cumpre desde ontem (06) agenda de entregas de cartões do programa Auxílio Estadual, inaugurações e outras ações de governo direcionadas aos produtores rurais em municípios da calha do Juruá.

A força-tarefa da Companhia de Saneamento de Água do Amazonas (Cosama) começou em 30 de outubro depois que a prefeitura declarou estado de calamidade pública devido ao nível crítico de funcionamento e contaminação dos poços de captação na cidade. Em pouco tempo, o trabalho devolveu água às torneiras da população. Em alguns bairros, a falta de abastecimento perdurava por mais de oito meses.

Foi feito o trabalho de manutenção e limpeza dos 11 poços de captação e três reservatórios existentes na cidade, além da instalação de novas bombas submersas e de equipamentos de tratamento de água nas casas de captação.



Conforme a Cosama, a partir do ano que vem será iniciado o levantamento técnico para a ampliação da capacidade, o que inclui recadastramento domiciliar e levantamento detalhado da rede de distribuição.

Setor primário

Para o setor primário de Envira, os benefícios incluíram ações coordenadas pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam) e pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). As entregas atendem pescadores, produtores rurais e feirantes dos municípios.

Wilson Lima entregou um cheque - pagamento no valor de R$ 150 mil para a Colônia de Pescadores de Envira Z-42. Com o recurso, a colônia poderá adquirir um fabricador de gelo com capacidade para oito toneladas, além de um condensador. O equipamento beneficiará 233 pescadores diretamente e 1.915 pessoas direta e indiretamente.

A associação promove o atendimento aos pescadores do município, como fornecimento de gelo mais barato, acordo de pesca, manutenção de lagos e prevenção dos peixes na época de migração, no período da desova. A produção chega a 300 toneladas de peixes, que são comercializados tanto no mercado local, como vendidos para municípios vizinhos do estado do Acre, Feijó e Tarauacá.

Atendendo demandas de produtores em áreas afastadas, um carro tracionado foi entregue para a unidade local do Idam em Envira. O veículo irá facilitar o deslocamento das equipes de técnicos, principalmente, até as estradas do Espinheiro I, II e III, Envira Feijó, Agrovila, Cacau e Marajá, que são localidades distantes e de difícil acesso.

O objetivo é aproximar o pequeno produtor da assistência técnica, para que ele possa ter acesso ao crédito rural e às demais políticas públicas voltadas ao setor primário.

Os feirantes que atuam na feira da ADS receberam três kits com duas tendas, dois expositores, 50 mesas e cadeiras, bonés, coletes e uma faixa. O investimento totaliza R$ 50.030,50.

*Com informações da assessoria

