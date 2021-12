Deputado defende implantação de restaurantes populares no interior

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O deputado estadual Carlinhos Bessa (PV), apresentou nesta terça-feira (7), um requerimento solicitando ao Governo do Amazonas a implantação do restaurante popular “Prato Cheio” para os municípios do interior do estado. O parlamentar defendeu que o projeto chegue aos municípios-polo para atender a demanda em todas as calhas.

“Sabemos da necessidade do povo do interior e que essa iniciativa ajuda as pessoas mais carentes do nosso estado, que não tem alimento em sua mesa, e que se beneficiam com a oferta de alimentos com baixo custo. Diante disso, o projeto precisa ser expandido para todos os municípios, ou ao menos nos municípios-polo, que ainda se recuperam dos impactos da pandemia. Essa é uma demanda urgente que irá amparar aqueles que mais precisam nesse momento”, disse Bessa.

O deputado parabenizou a iniciativa do Governo do Amazonas. “Parabenizo o governador, Wilson Lima, por mais uma iniciativa em benefício da população. Já temos um restaurante popular que foi inaugurado em Manacapuru e o próximo será instalado em Autazes. Espero e peço ao governador que amplie para mais municípios”, finalizou.

O restaurante integra a política estadual de combate à fome do Governo do Amazonas, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam). No local, a refeição é vendida ao preço simbólico de R$ 1, mediante cadastro social e compra de senha.

*Com informações da assessoria

