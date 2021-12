Presidente Figueiredo ganhará PAC e recursos para setor social

| Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo (AM) - O governador Wilson Lima anunciou, nesta quinta-feira (09), a criação de uma unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). Esse é mais um presente para a população do município que amanhã completa 40 anos. Wilson Lima também entregou benefícios na ordem de R$ 450 mil para o setor primário e social do município e 29 cadeiras de rodas para pessoas com deficiência (PCDs).

Wilson Lima foi ao município comandar o início da entrega de 2,2 mil cartões do Auxílio Estadual permanente, no valor de R$ 150 mensais, para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza e também anunciou novos investimentos e fez o repasse de recursos para o setor social e primário.

“Hoje nós entregamos cheques do Fundo de Promoção Social, entregamos equipamentos para uma associação e também cadeiras de rodas para pessoas com deficiência. E isso é um resgate histórico. Nós estamos trabalhando para zerar essa fila por cadeiras de rodas. Há algumas pessoas à espera de uma cadeira dessas para ter mais qualidade de vida”, disse o governador.



Os deputados estaduais Joana Darc, Roberto Cidade e João Luís acompanharam a comitiva do governador no município. Além de vereadores de Presidente Figueiredo e secretários de Estado.

Na ocasião, o deputado estadual João Luiz (Republicanos) assinou com o governador e a prefeitura de Presidente Figueiredo, a ordem de serviço com aporte de R$ 11 milhões para recapeamento do sistema viário do município, além da implantação de um Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

Durante o evento, também foi iniciada a entrega dos 2.259 cartões do Auxílio Estadual permanente na cidade e 29 cadeiras de rodas para pessoas com deficiência (PCDs).



" O governador tem colocado as pessoas em primeiro plano, por isso, tem visitado todos os municípios do interior do Estado. Precisamos unir forças e enfrentar outra pandemia, que é a fome, onde o governador já está enfrentando com responsabilidade " , disse o republicano

Conforme o governador Wilson Lima, a prioridade das ações é garantir alimento aos cidadãos.

“Nós estamos entregando a mão amiga do Estado para as pessoas que mais necessitam. Eu tenho plena consciência da minha missão, que é ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Estou em Presidente Figueiredo para iniciar essa entrega e também para anunciar para o próximo ano, que nós vamos ter um PAC na cidade. Hoje também demos a ordem de serviço para começar as obras de pavimentação de quatro bairros no município”, afirmou o governador.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto previne e combate impactos de desastres naturais e humanos

Eleição 2022: Lula lidera todos os cenários, diz nova pesquisa

Vereador diz que cães e gatos de rua podem virar comida em zoológico