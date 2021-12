Câmara de Manaus debaterá incentivo fiscal ao setor de entretenimento

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O incentivo fiscal aos artistas de Manaus proposto na Câmara Municipal (CMM), por indicação à prefeietura está se tornando realidade. Começou a tramitar na Casa, o projeto de lei 649/2021, que concede incentivo fiscal temporário do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) aos serviços de diversões, lazer, entretenimento, organização de festas e outros. Pela proposta, o incentivo será dado entre janeiro e junho de 2022.

Presidente da Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico da CMM (COMCPH), o vereador Raiff Matos é autor da indicação que busca favorecer os artistas manauaras afetados pela escassez de trabalho em razão da pandemia de covid-19. A redução da carga tributária sobre os serviços artísticos é uma das propostas apresentadas pelo vereador em defesa da categoria.

Em razão disso, o vereador encaminhou a indicação 117/2021 que entrou no sistema da CMM no dia 12 de março deste ano pedindo a redução da alíquota do ISS para os artistas de Manaus. Nesta articulação, o vereador também vistou o secretário Municipal de Finanças, Clécio Freire, com o objetivo de viabilizar essa proposta. Na ocasião, foi acompanhado do vereador William Alemão, que é vice-presidente da COMCPH.

“Conforme o secretário havia me adiantado naquele período, a Prefeitura teve sensibilidade para entender a necessidade de apoiar essa categoria que foi uma das primeiras a parar e que continua com dificuldades para voltar às atividades”, comemorou o vereador.

O projeto de lei 649/2021 começou a tramitar na última terça na CMM em regime de urgência. A matéria deve ser aprovada durante sessão deliberativa da Casa. No momento, está com parecer favorável na CCJR para ser aprovado em Plenário.

*Com informações da CMM

