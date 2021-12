“Caravana da Cidadania” leva serviço itinerante a Zona Norte de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Encerrando as atividades do calendário de ações itinerantes de 2021, a Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas), levou aos moradores do bairro Novo Israel, neste sábado (11) a 7° edição da “Caravana da Cidadania”. A ação aconteceu na Escola Municipal Rubens Sverner, com a disponibilização de diversos serviços à população da zona Norte.

O deputado ressaltou a importância da “Caravana”, principalmente para as comunidades mais carentes.

" Essas ações acontecem desde quando eu estava como vereador da cidade de Manaus e nós demos prosseguimento, dando uma atenção especial às comunidades da periferia, que mais necessitam desses serviços. Com a ação de hoje, ultrapassamos os 7 mil atendimentos, na capital e interior do estado, desde 2019 " , afirmou o parlamentar

Para a dona de casa, Jacinete Gomes, o evento é uma oportunidade para quem não tem tempo durante a semana, ou condições de pagar uma consulta com um especialista. “Não é todo dia que temos uma oportunidade dessas, então aproveitei pra ser atendida pelo oftalmologista, dentista e massoterapeuta. A Caravana presta um grande serviço pra quem realmente necessita de um atendimento que muita das vezes nós procuramos no posto de saúde e não encontramos”, afirmou a moradora.



Com o apoio da Marinha do Brasil, Secretaria de Segurança, Semed, Sesc, Setemp, e cumprindo todas as medidas sanitárias, foram oferecidos atendimentos de clínico geral, exames laboratoriais, psicólogo, fonoaudiólogo, ótica-optometrista, vacina, teste glicemia/glicose, aferição de pressão arterial, massoterapeuta, cadastro SINE/1° emprego/menor aprendiz, 1a. e 2a. via da carteira de trabalho digital e seguro desemprego, passa fácil PcD, Leite do Meu Filho, serviços de esmaltaria, revitalização facial, designer de sobrancelhas, corte de cabelo, além de orientação jurídica e dos conselheiros tutelares.

Desde o ano de 2019, além de diversos bairros de Manaus, já foram realizadas ações nos municípios de Autazes, Itacoatiara e Manacapuru. A “Caravana da Cidadania” retorna a partir de fevereiro de 2022, com a ampliação dos serviços disponibilizados.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

GSI pede que ministérios reforcem segurança após ataque hacker à Saúde

Tríplex da Lava-jato será sorteado por R$19

Bolsonaro: “Adotamos o plano anticorrupção mais ambicioso da história”