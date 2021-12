Borba e Nova Olinda do Norte receberão cartões do auxílio estadual

| Foto: Divulgação

Amazonas - O governador Wilson Lima segue com o cronograma de entregas do cartão Auxílio Estadual permanente para famílias dos municípios de Borba e Nova Olinda do Norte, na calha do rio Madeira, nesta segunda-feira (13). Ao todo, nas duas localidades, serão entregues 4.888 cartões, beneficiando famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

A agenda inicia às 8h, no município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus), com a entrega dos cartões no Centro de Tempo Integral (Ceti) José Holanda Cavalcante, no bairro Cristo Rei. Só na cidade, a previsão é de que 2.645 famílias sejam contempladas com o benefício mensal de R$ 150.

Os beneficiários que receberem o cartão nesta segunda-feira, já terão em conta a parcela do mês de novembro. O Governo do Estado prevê a injeção de mais de R$ 396 mil por mês no município, e R$ 4,7 milhões por ano.

Pela tarde, o governador segue para Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros da capital), onde cumpre a agenda de distribuição dos cartões no Ceti Rosária Marinho. Ao todo, 2.243 famílias nova olindenses vão garantir dignidade e alimento na mesa.

Na cidade, serão mais de R$ 336 mil movimentando a economia por mês. Anualmente, esse valor sobe para pouco mais de R$ 4 milhões.

Balanço das entregas

Em todo o estado, a meta do Governo é atender 300 mil famílias. Já foram entregues mais de 263 mil cartões, o equivalente a 78% do total.

Na capital, são 158 mil beneficiários, dos quais 138 mil já receberam seus cartões (87%); no interior, esse número já passa de 98 mil.

*Com informações da assessoria

