Amazonas mantém conceito ‘A’ em indicador de situação previdenciária

Manaus (AM) - A Fundação Amazonprev conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, conceito “A” no Indicador de Situação Previdenciária (ISP-2021), divulgado pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. A classificação foi determinada com base na análise dos indicadores relacionados à gestão, transparência e situação financeira e atuarial dos mais de 2 mil Regimes Próprios de Previdência Social (RPPSs) brasileiros.

O governador Wilson Lima destacou a responsabilidade do Estado com as contas públicas. “O reconhecimento à Amazonprev mostra que temos avançado na gestão financeira da nossa previdência, com transparência e responsabilidade, garantindo segurança aos nossos servidores”, frisou.

Na avaliação do presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, a instituição alcança o conceito A em razão de sua cultura de gestão.

“São três anos consecutivos de conceito A. Isso é reflexo do trabalho altamente zeloso e competente desenvolvido na instituição. Mais uma vez mostramos o quão seguro, transparente e equilibrado é o sistema previdenciário dos servidores públicos do Amazonas. Esse é um compromisso diário da alta direção que se dedica a manter os procedimentos protocolares regulamentados por Lei”, afirma Zogahib.

Conforme a Secretaria de Previdência, o ISP é um instrumento que permite aos segurados e à sociedade acompanhar a situação gerencial, administrativa e financeira de cada RPPS, bem como possibilita que seus gestores aprimorem estratégias para buscar resultados cada vez melhores. Com o resultado de 2021, o Amazonas se mantém em posição de destaque entre os 2.123 RPPSs do Brasil.

“Ser um dos melhores regimes previdenciários brasileiros, de acordo com o ISP-RPPS, nos coloca em um patamar realmente diferenciado, consolidando os três anos dessa gestão que soma esforços com o trabalho incansável dos servidores da instituição na busca pela excelência dos serviços prestados aos nossos aposentados e pensionistas”, reitera Zogahib.

Os dados e resultados do ISP-2021 podem ser conferidos na Planilha “ISP 2021 Resultado Consolidado Resultado Prévio”, disponível no site do Ministério do Trabalho e Previdência (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia), no qual é possível consultar de forma dinâmica o cálculo do indicador deste e dos exercícios anteriores.



O ISP-RPPS foi instituído em setembro de 2017, pela Portaria SPREV nº 10/2017, para conferir visibilidade aos sistemas de previdência dos servidores públicos, fornecer critérios mais objetivos de comparação entre os entes federativos e maior controle social da situação de cada Regime.

Critérios

Certificações como o Pró-Gestão, recertificação da ISO-9001, manutenção do Certificado de Responsabilidade Previdenciária (CRP), bem como o bom desempenho financeiro e atuarial do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, administrado pela Fundação Amazonprev, contribuíram para a obtenção do conceito A.

Trajetória

Entre 2019 e 2021, a Fundação Amazonprev recebeu prêmios nacionais de melhor instituto de previdência do país, concedidos pela Associação Brasileira de Instituições Previdenciárias Estaduais e Municipais (Abipem) e pela Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios (Aneprem).

Além disso, em 2019, obteve o selo de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (Pró-Gestão), que mede a capacidade de gestão e modernização de sistemas previdenciários e estabelece, a partir de análise criteriosa, um ranking nacional. O certificado foi conferido pelo Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ) que auditou a Amazonprev.

