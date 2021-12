Zé Ricardo e entidades defendem mais recursos para merenda escolar

O assunto foi debatido em Audiência Pública Interativa realizada na manhã desta segunda (13). | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Desde 2017 sem qualquer atualização da União, os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) não estão conseguindo garantir merenda de qualidade aos estudantes da rede pública do país.

A constatação é unânime entre os representantes escolares, gestores, entidades de educação, de nutrição e da agricultura familiar, já que estados e municípios precisam complementar, em média, mais de 121% os recursos federais.

E a defesa geral é pela correção desses valores, reajustando em até o dobro, para as escolas situadas em municípios com vulnerabilidade social.

Porém, a necessidade para todas as escolas seria o aumento de cerca de 136% a mais no per capita por aluno, pela correção do Índice IPCA, conforme estudo da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (Fineduca).

O assunto foi debatido em Audiência Pública Interativa realizada na manhã desta segunda (13), na Comissão de Educação da Câmara Federal, de autoria do deputado Zé Ricardo (PT/AM), enquanto relator do Projeto de Lei (PL) 8816/2017, que altera a Lei nº 11.947/09, Lei da Alimentação Escolar.



Essa proposta, que tem mais de 23 outros PLs apensados, prevê justamente o aumento de até o dobro do valor dos valores per capita destinados para a merenda escolar, nas escolas da educação básica situadas em municípios em situação de extrema pobreza.

Para Zé Ricardo, o debate foi muito rico em conteúdo e informações que ajudarão a produzir o relatório final desse Projeto, que considera de extrema importância para a educação e o combate à fome no Brasil.

" Voltamos ao Mapa da Fome e com índices alarmantes de desemprego e da pobreza. E pensar em aumentar recursos para a merenda escolar é inserir a escola como parte de uma política pública de combate à fome. Sabemos que muitos alunos vão para a escola para obter uma refeição mais reforçada, porque em casa não tem o que comer. Ao mesmo tempo, é comum vermos denúncias de corrupção envolvendo os recursos da merenda escolar, inclusive, em cidades do Amazonas, e que acaba sendo oferecida aos alunos de maneira precária, como ki-suco com bolacha, sem atender aos mínimos critérios nutricionais. " Zé Ricardo, deputado

Declarou ele, cobrando rigor nessa fiscalização, como ainda transparência e prestação de contas.

Autor do PL 8816/2017, senador Roberto Rocha, destacou que essa proposta já foi aprovada no Senado da República e espera que a Audiência de hoje possa enriquecer o relatório final para a breve aprovação na Comissão e no plenário.

Assim, solicitou que seja encaminhado requerimento para que o Projeto tramite em Regime de Urgência na Câmara, o que foi prontamente acatado pelo deputado Zé Ricardo.

" Vamos lutar para que tenha sua aprovação final, se não mais neste final de ano, mas já no início dos trabalhos legislativos em 2022. " Roberto Rocha, senador

Mais recursos em locais com vulnerabilidade

Francinete Carvalho, prefeita de Abaetetuba (PA), representando a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), ressaltou que o assunto da merenda escolar passa diretamente pela vida de todos os municípios, que estão sempre debruçados em buscar soluções para garantir alimentação de qualidade nas escolas.

Porém, lembrou que a diversidade geográfica e cultural do país, como na Amazônia, com difícil logística e transporte para muitas comunidades, requer a urgente revisão dos valores do Pnae.

" Defendemos que os recursos sejam dobrados para os municípios longínquos e com maior vulnerabilidade. Desejamos escola de qualidade e que se torne atrativa, ajudando a combater, além da fome, a evasão escolar. Porém, muitas cidades não conseguem atingir o mínimo com a qualidade da merenda, porque precisam complementar com percentual, muitas vezes, além da sua capacidade. " Francinete Carvalho, prefeita de Abaetetuba

Representando a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Vilmar de Britto confirmou a preocupação da representante nacional dos prefeitos, de que o grande peso desses investimentos na merenda escolar fica para estados e municípios.

" Porque os valores repassados pelo Governo Federal não conseguem suprir o básico das necessidades " Vilmar de Britto, presidente da Undime

Disparou ele, informando os atuais valores repassados por aluno: R$ 1,07 (creche); R$ 0,53 (pré-escola); R$ 0,64 (educação indígena e quilombola); R$ 0,36 (ensino fundamental e médio); R$ 0,32 (educação de jovens e adultos); e R$ 1,07 (ensino integral).



Porém, estudo feito pela Fineduca e apresentado por João Dantas, fala da necessidade dos recursos federais saltarem de R$ 3,9 bilhões (previsão para 2022) para R$ 7,8 bilhões, com a correção pelo Índice IPCA.





" De 2010 a 2020, não foram repostos nem as perdas da inflação. " João Dantas,

Já Edenilza Carvalho, coordenadora de Monitoramento e Avaliação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), confirmou que não existe o valor per capita diferenciado, mas que defende essa mudança, como ainda a necessidade de atualização permanente dos valores do Pnae, o que poderia ser anual.



Também participaram desse debate: Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), Observatório da Alimentação Escolar (ÓAÊ), Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN) e Conselho Federal de Nutricionistas (CFN).

