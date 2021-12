Orçamento anual de R$ 7,1 bilhões é aprovado na CMM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os vereadores aprovaram, em sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira (14), na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e o Plano Plurianual para os próximos quatro anos (2022 a 2025).

A Lei Orçamentária Anual (LOA), que fixa a despesa em R$ 7,1 bilhões para 2022 é 28% maior que o orçamento de 2021 que foi de R$ 5,5 bilhões. Já o Plano Plurianual prevê uma arrecadação até 2025 de mais de R$ 7,5 bilhões.

Dentre as emendas, os vereadores apresentaram quatro de forma coletiva, no valor de cerca de R$ 400 mil, que serão destinadas a cinco organizações sem fins lucrativos. Receberão as emendas o Grupo de Assistência à Criança com Câncer (GACC); Lar Batista Janell Doyle; Fazenda da Esperança; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Pró-menor Dom Bosco, que já possuem um trabalho consolidado em Manaus.

Na Lei Orçamentária mais de R$ 40 milhões são reservados para as emendas parlamentares, o que corresponde a 0,8% do orçamento da prefeitura. O valor pode ser direcionado para obras na cidade, para secretarias, para organizações sem fins lucrativos e para realização de eventos culturais, esportivos e de tecnologia.

Plano Plurianual

O Plano Plurianual 2022-2025 aprovado durante a sessão extraordinária, organiza a atuação governamental em programas e ações, construídos para o alcance das orientações estratégicas de governo, definidas para o período de sua vigência e identificadas no planejamento estratégico do município.

Dentro desses planejamentos estratégicos está a atenção à saúde; educação básica e profissional, desenvolvimento social, crescimento econômico, ambiental, infraestrutura e mobilidade, além de eficiência em gestão.

*Com informações da Câmara

Leia mais:

Wilson Lima anuncia investimentos na infraestrutura de Boca do Acre

Prefeito de Novo Aripuanã anuncia cadastro de garimpeiros