Deputada Alessandra Campelo visita obras em Manicoré

Manicoré (AM) - A titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo, visitou o canteiro de obras do Centro de Convivência da Família do município distante de 332 quilômetros de Manaus, na Calha do Rio Madeira.

Segundo a secretária Alessandra, a construção do Centro de Convivência da Família Raimunda do Rosário é uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Manicoré. União de esforços que vai resultar na oferta de melhores serviços à população.

“Esse é um aparelho da assistência social voltado para a Proteção Social Básica. Aqui virão famílias, adultos, idosos e jovens. Aqui tem piscina, área de capacitação, vai haver cursos, vai ter área de convivência, prática de esporte e lazer. É algo muito importante que está sendo feito numa parceria entre o Governo do Estado, governador Wilson Lima, e a Prefeitura Municipal, prefeito Lúcio Flávio”, disse a titular da Seas.

O prefeito Lúcio Flávio destacou a parceria institucional com o Governo, por meio das diversas secretarias e órgãos da administração estadual. Só com o Auxílio Permanente, o município foi contemplado com mais de 3 mil cartões. Dinheiro no bolso das famílias e investimento mensal de R$ 500 mil, algo em torno de R$ 6 milhões por ano. Recurso que significa comida na mesa de quem mais precisa e incremento na economia local.

“É uma honra receber a deputada e secretária de Assistência Social do estado e dizer que a gente está aqui sempre para fazer essas parcerias que vão melhorar o município e o estado. Agradecer o governador que sempre tem sido gentil com o município, sempre nos recebe muito bem e sempre tem o interesse de fazer as parcerias nas necessidades dos municípios”, disse o prefeito Lúcio Flávio.

Conforme a secretária municipal de Assistência Social de Manicoré, Inara Coutinho, a previsão é o que Centro de Convivência da Família Raimunda do Rosário seja inaugurado em janeiro de 2022.

