Emenda na Aleam beneficia pescadores do Alto Solimões

| Foto: Divulgação

Benjamim Constant (AM) - Mais 6 lanchas, do total de 21, foram entregues a entidades de pescadores dos municípios do Alto Solimões, durante solenidade realizada na sede da Federação dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura do Estado do Amazonas (FETAPE), nesta semana. A aquisição das lanchas foi realizada por meio de emenda parlamentar do deputado estadual, Álvaro Campelo (Progressistas), e terão a finalidade de auxiliar nas atividades do setor no interior do estado.

O presidente da Fetape, João Vieira (Negão), fala da importância da emenda para as entidades. "O deputado Álvaro tem se dedicado ao longo do seu mandato ao fortalecimento da nossa classe. Por isso, agradeço em nome de todos os pescadores que serão beneficiados com essas lanchas, fundamentais no nosso dia a dia" ressaltou.

O deputado ressaltou o compromisso firmado para o fortalecimento do setor. "Os pescadores e pescadoras foram muito impactados pela pandemia. Sei perfeitamente o quanto essas lanchas farão a diferença nas suas atividades. Para o ano de 2022, destinei uma emenda que irá aparelhar as entidades com a aquisição de computadores e equipamentos de pesca”, pontuou Álvaro Campelo.

Além dos municípios de Atalaia do Norte, Amaturá, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, Tonantins e Itapiranga, que foram contemplados com as lanchas na tarde desta terça, já foram beneficiadas também entidades de Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Iranduba e Boa Vista do Ramos.

*Com informações da assessoria

