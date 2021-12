Prefeitura de Manaus aumenta gastos publicitários em meio milhão

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - No início do primeiro semestre de 2021, a administração da prefeitura utilizou cerca de R$ 1 milhão de reais em atividades publicitárias. Em relação a 2020, houve um aumento de cerca de 128,7% nas atividades, aplicadas à Agência de Interatividade e Marketing Ltda. Nesta quinta-feira (16), a equipe do Em Tempo apurou tabelas divulgados no portal da transparência e compartilhadas em veículos de comunicação da capital.

A iMarketing, empresa do publicitário Durando Duarte, inscrita sob CNPJ 84.480.946/0001-92 , venceu o processo licitatório para prestação de serviços de comunicação em 2020 e manteve-se em atividade este ano, após a decisão do presidente da pasta, Emerson Quaresma. A Semcom aumentou de R$ 397.832,53 em 2020, para R$ 909.852,32 em 2021 o custo mensal pelos serviços da mesma companhia. Ao total, R$ 512.019,79 de diferença.

Conforme informações divulgadas pela "Revista Cenarium", na tabela de gastos da agência, foi descrito que a prefeitura terá que fornecer à empresa de Durango, cerca de R$3 mil por post em redes sociais como Instagram e Facebook. A tabela, que teve a legitimidade confirmada na Secretaria Municipal de Finanças (Semef), apresenta que o valor unitário, está subdivido por itens, classificados por “complexidade”.



Além disso, o documento mostra que o órgão deverá pagar cerca de R$49 mil à empresa para a moderação de comentários nas redes sociais. A atividade faz parte do item 8, descrito como "redes sociais".

A duplicação de valores para a prestação de serviços pela mesma empresa, não foi justificado no site oficial da Secretaria Municipal de Comunicação.



