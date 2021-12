Marcelo Ramos exclui AM de PL que elevaria custo de vida no interior

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, o amazonense Marcelo Ramos (PL), subiu à tribuna para agradecer os parlamentares que atenderam o seu apelo e deixaram de fora do Projeto de Lei do BR do Mar a navegação nos rios. A medida visa a estimular a cabotagem costeira marítima, porém, o texto inicial previa as mesmas regras para o transporte fluvial. Se o PL fosse aprovado como estava, segundo Ramos, haveria prejuízos à geração de empregos na construção naval e no custo de vida da população do interior do Amazonas.

“Esta é mais uma conquista nossa em defesa dos empregos, uma vez que o projeto previa a redução do adicional de frete do transporte de combustível. Isso geraria uma elevação nos preços e, em cascata, da energia e do custo de vida da população do interior, já que tudo que chega nos municípios vem pelos rios,” disse.

Marcelo Ramos argumentou com seus pares sobre o impacto que o projeto traria aos municípios e que, por se tratar de BR do Mar, a navegação nos rios deveria merecer um projeto específico para o transporte fluvial, que seria discutido posteriormente.

“O povo do interior do Amazonas já paga um combustível a R$ 7,50 o litro e tem suas cidades atendidas com usinas termelétricas a diesel. Num momento de crise econômica e alta de inflação, não poderia ser mais prejudicado” afirmou em discurso. O projeto BR do Mar segue agora à sanção presidencial.

*Com informações da assessoria

