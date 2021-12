Passaporte de vacina gera controvérsias na bancada amazonense

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na manhã da última quinta-feira (16), o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que determina a obrigatoriedade do passaporte de vacina para viajantes que chegam ao país. A decisão que entrou em vigor na última segunda-feira (13), gerou embate de opiniões da bancada Amazonense.

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos), que realiza forte apoio ao governo Bolsonaro, além de integrar a bancada evangélica, demonstrou opinião contrária à maioria do grupo do qual faz parte. O parlamentar apoia a decisão do ministro, tendo em vista o caráter de amparo a vacinação.

" Toda iniciativa que estimular a prevenção da vacinação contra a COVID, eu sou a favor " , afirmou ele

O também deputado federal, Sidney Leite (PSD), entende que a medida, se faz necessária tirando como parâmetro que outros países com alto grau de desenvolvimento também adotaram o passaporte vacinal.



" Internamente eu também sou a favor. Manaus é um exemplo claro onde muitos tomaram a primeira dose da vacina, mas não apareceram para tomar a segunda dose. Eu entendo que a obrigatoriedade se faz necessária. Quando você é infectado pela doença, você é um potencial foco de transmissão " , disse Leite

Em declarações anteriores, o deputado federal Bosco Saraiva, havia afirmado ser contra a imposição do passaporte.



“Sou contrário à lei de obrigatoriedade da vacina e votarei contra o passaporte da vacina, pois as vacinas existentes ainda estão em fase experimental e todo cidadão tem direito a escolher só vacinar ao final de conclusão científica das vacinas”, disse anteriormente.

Agora, com fala disponibilizada para a equipe do Portal Em Tempo , o mesmo apresentou-se favorável a obrigatoriedade.

"Todas as medidas que resguardem o povo brasileiro contra qualquer tipo de enfermidade terá sempre meu apoio. Essa é uma boa medida", afirmou ele.

Entraves

Em reunião no Palácio do Planalto, na última quinta-feira (16), integrantes do círculo próximo do presidente Jair Bolsonaro defenderam que o governo não edite uma portaria obrigando a apresentação do passaporte da vacina por viajantes que entrarem no país. Os mesmos alegam que não há detalhes suficientes para a publicação da portaria e que persistem diversas dúvidas sobre como deve ocorrer a exigência da imunização.

Anteriormente, o Presidente já havia declarado que o governo federal enfrentava uma "batalha", com o Supremo Tribunal Federal sobre a decisão, tendo em vista que o mesmo se apresentava contra a decisão de obrigatoriedade.

"Enfrentamos uma batalha esta semana, com o nosso prezado advogado-geral da União, onde um ministro do Supremo dando liminar que não concordava com o ornamento constitucional. O nosso prezado advogado-geral da União soube contra argumentar, entrar com recurso e chegamos naquilo que é lógico. A vacina, quem quiser tomar, toma. Quem não quer, é um direito dele. Isso se chama liberdade", disse Bolsonaro.

