Auxílio Estadual chega a 62 municípios neste sábado (18)

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, inicia neste sábado (18) a entrega do Auxílio Estadual permanente em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), completando os 62 municípios do estado. Na cidade, ele também inaugura o segundo restaurante popular Prato Cheio do interior.

Em Autazes, 3.862 famílias em situação de pobreza e extrema pobreza receberão o Auxílio Estadual, no valor de R$ 150 mensais. Com o benefício, o Governo do Estado injeta R$ 580 mil na economia do município. Em todo Amazonas, o auxílio beneficiará 300 mil famílias, sendo 158 mil na capital e 141 mil no interior. Até esta quinta-feira (17), o benefício já havia chegado às mãos de 85,17% das famílias.

Wilson Lima também inaugura, em Autazes, o segundo restaurante Prato Cheio do interior do estado, como parte da política do Governo do Amazonas para o combate à fome.

No Prato Cheio, a refeição será vendida ao preço simbólico de R$1, mediante cadastro social e compra de senha, a partir das 8h. Serão servidos 400 almoços por dia, ou seja, 2 mil por semana (segunda a sexta-feira, das 11h às 13h), totalizando 8,8 mil refeições em 22 dias úteis por mês.

Mais investimentos

A agenda do governador em Autazes inclui a assinatura de três convênios com a Prefeitura para investimentos nas áreas da educação e setor primário que totalizam R$ 3 milhões.

Wilson Lima também entregará fomento no valor de R$ R$ 147.000,00 para a Cooperativa dos Produtores da Região dos Produtores do Lago do Sampaio (COOPERASA), que atende 85 agricultores familiares.

