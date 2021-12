Prefeitura de Itacoatiara investe em obras de infraestrutura

| Foto: Divulgação

Itacoatiara (AM) - A Prefeitura de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus) está realizando diversas obras de infraestrutura em várias zonas da cidade, além de implementar políticas públicas para o desenvolvimento do município. Nesta semana, ações foram realizadas por equipes do órgão municipal para melhorar a pavimentação de ruas, iluminação pública, abastecimento de água, e a educação.

Os bairros da sede e da zona rural têm recebido atenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), problemas de iluminação, pavimentação e falta d’água estão sendo resolvidos pelas equipes de trabalho.

Pavimentação asfáltica

No município, várias ruas da sede do município estão sendo pavimentadas, a marca alcançou 11.915,26 metros de cobertura asfáltica. A última a recebe obras foi a rua Antônio da Feira, no Conjunto Cidadão, que representava uma antiga reivindicação de moradores da região. Outras obras também foram iniciadas nas ruas Aquilino Barros e Manaus. A pavimentação em concreto atingiu a marca de 1.264,39 metros.

Iluminação pública

Para resolver os problemas de falta de iluminação pública, a Prefeitura vem investindo em trabalhos de reparos e melhorias em postes. Atualmente, duas equipes de obras estão atuando para melhorar a iluminação de ruas no Bairro Mamoud Amed e no tradicional Bairro Colônia.

As ações seguem também na Avenida Parque com a instalação de piscas-piscas decorativos natalino, visando oferecer e melhorar o principal cartão-postal de Itacoatiara para as festividades de Natal. Na área, o Túnel Verde ainda contou com ações para a reposição das lâmpadas que haviam sido furtadas.

No Conjunto Cidadão, os trabalhos de iluminação foram concluídos. Já no Bairro Tiradentes, as obras estão demorando mais que o previsto devido à quantidade de chuva na cidade. As equipes continuam no local e as ações devem ser concluídas em breve.

Abastecimento de água

A Prefeitura inaugura, neste sábado (18), mais um poço tubular profundo, desta vez, na avenida Jorge Marskell, bairro Mutirão, em frente à creche municipal. A obra aumentará o abastecimento de água de qualidade para os moradores, além dos que não recebiam água nas torneias. A entrega do poço foi uma promessa de campanha do prefeito Mário Abrahim.

30 milhões na Educação

A Prefeitura pretende aquecer a economia local ao injetar mais de 30 milhões, neste fim de ano, com o pagamento da folha e benefícios de 13ª, 14ª e 15ª salários para os servidores municipais de educação. Em reunião geral com servidores da área, o prefeito Mário Abrahim anunciou o investimento destacando a importância dos trabalhadores dedicados em ensinar as crianças e jovens itacoatiarenses.

“Tenho consciência do meu dever e sabia que os desafios não seriam fáceis, mas, por outro lado, sei também que estamos avançando e vamos avançar muito mais. As pessoas que amam Itacoatiara, verdadeiramente, estão vendo essas mudanças. E tem mais, 2022 será um ano de transformações ainda mais significativas para o nosso município, com a ajuda de Deus. Ouso dizer que será um ano exitoso para o município, pois o que está sendo trabalhado por nós tem essa meta de transformação social e econômica, que trará benefícios para toda a população itacoatiarense”, concluiu Mário Abrahim.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Justiça bloqueia bens de ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira (AM)

Ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira é acusado por desvio de verbas

Prefeito terá de devolver mais de R$ 1 milhão aos cofres públicos