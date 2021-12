Marcelo Ramos destina R$ 150 milhões em emendas para o Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Depois de presidir uma longa sessão do Congresso Nacional, o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), se reuniu com o relator-geral do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual), deputado Hugo Leal (PSD-RJ) para solicitar recursos da ordem de R$ 100 milhões de suas emendas parlamentares para as rodovias BR-319 e BR-174, importantes estradas de escoamento do Amazonas.

“Vamos alocar R$ 50 milhões para a manutenção da BR-174 e mais 50 milhões para a construção de trecho da BR-319, uma vez que se tratam de estradas fundamentais para um estado como o nosso, com tem uma logística deficiente. Destaco a sensibilidade e o compromisso do relator do com o nosso Amazonas”, disse Ramos.

O parlamentar amazonense também indicou mais R$ 50 milhões em emendas para Programa de Telemedicina no interior do Amazonas.

As emendas referentes à Proposta Orçamentária da União de 2022 serão destinadas aos Ministérios da Defesa, que coordena o projeto de Telemedicina, e da Infraestrutura, que tem a atribuição de restauro e construção de rodovias.

