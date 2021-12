Governo do AM avança na licitação para a construção do Prosamin+

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas avançou mais uma etapa do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). O órgão iniciou nesta segunda-feira (20) a entrega da documentação e abertura dos envelopes para fins de habilitação das empresas que participam das licitações para a construção das primeiras 104 unidades habitacionais do novo programa.



São duas licitações em curso para a construção de duas quadras habitacionais. O processo iniciou nesta segunda-feira com a entrega dos documentos pelas empresas que participam da Concorrência Pública 01/2021 para a execução de obras e serviços de engenharia da quadra habitacional com 72 apartamentos, que será construída na avenida Lourenço da Silva Braga, na Cachoeirinha, zona sul. Para a concorrência 002/2021, referente à quadra com 32 apartamentos a ser construída na avenida General Rodrigo Otávio, Japiim, zona sul, a entrega e abertura dos envelopes com a documentação será nesta terça-feira (21).

Conforme o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, o próximo passo, após a habilitação das empresas que estiverem com a documentação em conformidade com o Edital, será a abertura das propostas.

Segundo ele, com a construção dos dois conjuntos de apartamento, o Governo do Amazonas antecipa as obras do novo Prosamin+, para dar celeridade ao processo de reassentamento das famílias que serão alcançadas pelo programa nas Comunidades da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste e na área conhecida como Manaus 2000, no Japiim, zona sul.

" A gente consegue, com isso, dar celeridade ao processo de reassentamento e ao mesmo tempo reduzir o tempo de pagamento do auxílio moradia às famílias que vamos precisar retirar dessas áreas para que as obras iniciem " , disse

O Governo do Amazonas irá construir 648 unidades habitacionais, através do Prosamin+. As primeiras 104 unidades estão sendo antecipadas com recursos estaduais, em virtude da existência de áreas desapropriadas em fases anteriores do programa e que estão disponíveis para a construção dessas habitações.



Com investimento de aproximadamente R$ 542 milhões, o Prosamin+ vai executar obras de infraestrutura, saneamento básico, urbanismo, habitação e recuperação ambiental nos bairros do Japiim, Coroado, Distrito Industrial e Armando Mendes. Estima-se que mais de 60 mil pessoas serão diretamente beneficiadas na nova fase, nas zonas sul e leste, seja com habitação segura ou com a coleta e tratamento de esgoto e água tratada, construção de parques, de novas vias, drenagem, reflorestamento e recuperação dos canais de igarapés.

Sobre a UGPE

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) é um órgão do Governo do Amazonas. Tem por missão planejar e executar políticas públicas voltadas à promoção de melhorias nas áreas de saneamento básico, urbanismo e socioambiental.

A UGPE executa os projetos de implantação do Prosamin+. Com as obras do Programa, o objetivo é contribuir, de forma sustentável, para a melhoria dos problemas socioambientais e urbanísticos da população residente nas áreas de abrangência.

