Iranduba: Prefeitura contrata papelaria para reforma milionária

Iranduba (AM) - A prefeitura do município de Iranduba, sob administração de Augusto Ferraz (DEM), firmou contrato com uma empresa, inscrita como atividade principal no ramo de comércio varejista de artigos de papelaria, para a prestação de serviços da reforma de uma escola do município.

A reforma será realizada na Escola Municipal Creuza Abess Farah e o valor estipulado para a atividade é de R$ 1.242.011,10 (um milhão duzentos e quarenta e dois mil, onze reais e dez centavos), com prazo de 12 meses para conclusão.

A empresa contratada foi a RCL De Oliveira Ereli, inscrita no CNPJ nº 34.018.488/0001-04, do proprietário Renan Cavalcante Lira de Oliveira. Localizada no bairro Nossa Senhora das graças, em Manaus, a empresa possui mais de 30 registros secundários, para atuação de serviços como: obras de terraplenagem, instalação e manutenção elétrica, obras de alvenaria, entre outros.



O professor e advogado Danilo Córdova, afirma que o CNPJ da empresa é extremamente amplo e que para processos licitatórios, não é obrigatório que o serviço esteja ligado a atividade principal do empreendimento. Apesar disso, o mesmo critica a posição.

" Isso faz com que empresas iguais essas, que é uma empresa pequena, coloque duzentos mil objetos sociais e participe de licitações diversas, como papelaria, higiene. Acho errado que isso seja feito. O edital da licitação poderia restringir isso e passar a ser considerado somente a atividade principal da empresa " , salientou

Um dos grandes nomes de oposição da Prefeitura de Iranduba, Luís Carlos Velho (Republicanos), informou que está pedindo a documentação do processo licitatório para avaliação, com o objetivo de encaminhar para o Ministério Público.



“Nossa intenção é realmente mandar para o Ministério Público. Uma empresa que não tem capacidade técnica. Não fez uma reforma, um capital abaixo de R$150 mil reais, estranhamente ganhe uma licitação nesse sentido”, informou ele.

Velho também informou que realiza a análise de inúmeros processos licitatórios da prefeitura de Iranduba e que muitas serão enviados ao MP.

A equipe do Portal Em Tempo entrou em contato com a assessoria da prefeitura, que nos informou que o secretário do meio ambiente e braço direito do prefeito Augusto Ferraz, Gilberto de Deus, não responderia à demanda por ligação ou mensagem e que daria um retorno à equipe, se a mesma se dirigisse ao gabinete pessoalmente.

