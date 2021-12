Marcelo Ramos prioriza emendas à área social, com aumento de pobreza

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Diante de um cenário em que o país volta ao mapa da fome, em que as pessoas em situação de insegurança alimentar somam mais de 84 milhões, 41% da população, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, destinou a maior parte de suas emendas parlamentares - R$ 27 milhões das individuais mais R$ 24 milhões de bancada – para a assistência social do Amazonas.

" Em situação de insegurança mais grave, o Brasil registra 20 milhões de pessoas. Nesse momento, é preciso que os homens públicos e a sociedade como um todo se mobilizem. Há anos não vivemos uma situação como essa, por isso destinei tantos recursos para assistência social " , revelou Ramos

Ao participar de uma confraternização com servidores da Secretaria de Assistência Social do Amazonas, Seas, ao lado da secretária Alessandra Campêlo, Marcelo Ramos informou que são R$ 15 milhões destinados às Secretarias dos municípios e mais R$ 12,1 milhões para a Seas.

“São 51,1 milhões de reais para compra de cestas básicas, manutenção de restaurante popular, construção de CRAS e CREAS, entre outras ações. Evito perder tempo com disputas políticas e eleitorais porque escolhi trabalhar pelo que realmente importa. Em busca de resultados que façam a diferença na vida das pessoas”, resumiu Marcelo Ramos.

Secretaria de Assistência Social

Conforme a titular da pasta, secretária Alessandra Campêlo, algumas cestas já foram entregues em Rio Preto da Eva na manhã desta quarta-feira (22). A deputada licenciada ressaltou a extrema importância da verba para as cestas básicas no atual momento do país, sobretudo para famílias chefiadas por mulheres.

"São muitas mulheres que muitas vezes cuidam dos seus filhos sozinhas e nesse momento difícil em que a pandemia está, parcialmente sob controle, a miséria, a fome, o desemprego, aumentaram no mundo inteiro e o que a gente precisa na hora da urgência é trazer o que as pessoas mais precisam. E o que toda família quer no fim do ano é ter uma mesa farta para os seus filhos, é poder ter saúde na sua família é poder dar um conforto na sua casa", explicou.

