O que o aumento do COTÃO muda na sua vida?

Vereador Amon Mandel | Foto: Divulgação

Sobre o autor: Mais jovem parlamentar eleito na história de Manaus, Amom Mandel é ativista social, político, filantropo e escreve para o Em Tempo na coluna “Fogo no parquinho".

O Brasil é um país invertido. De ano em ano, quem não quer votar vai às urnas e elege quem não quer representar. De ano em ano, quem não quer privilégios vai lá e usa todos quando eleito. O Brasil deixa de ser Brasil e se torna cada vez mais Lisarb, o contrário do seu significado.



O Brasil virou Lisarb quando o então senador Jéfferson Péres, do Amazonas, foi criticado por pares no Congresso pelos posicionamentos contra o COTÃO, a mesma verba cujo aumento na Câmara de Manaus gerou revolta nacional. Péres fez história com a sua coragem e hoje é uma das inspirações que sigo ao também decidir nunca usar esse dinheiro. E assim tem sido desde o início.

O COTÃO, como é conhecido popularmente, é uma verba que os políticos em geral têm pra gastar com gasolina, aluguel de carros, internet e até com a conta de telefone. É o famoso privilégio que todos eles abominam, mas usam.

Se a Lei não abrisse tantas brechas, não teria problema, até porque a verba serve, ao menos em tese, para o próprio trabalho – os assessores "precisam" do dinheiro para visitar as comunidades mais remotas, por exemplo. Mas o fato é que a COTA não só peca na transparência sobre o uso, mas também tem um valor arbitrariamente estabelecido – muitas vezes sem nenhum estudo que justifique o valor estabelecido. É IMORAL e beira a ilegalidade a mudança que torna o valor hoje superior até ao de São Paulo.

Só pra começar, por exemplo, já parou pra se perguntar o porquê de não permitirem algumas medidas pra economizar a verba pública? O aluguel de carros em contratos de 12 meses ou mais com as grandes locadoras do Brasil (Localiza, Unidas, Movida e afins) não é permitido.

Quem aluga carros é, ao menos em tese, obrigado a trocar a locadora a cada 6 meses. Se quiser, pode ficar alternando entre duas, mas nunca contratar uma delas por mais tempo pra ganhar desconto e economizar, no fim das contas, o dinheiro público. É, ou não é, um país invertido?

O aumento do Natal

Na última sessão do ano de 2021, a Câmara de Manaus deu de presente de natal ao povo Manauara o peso de um aumento de cerca de 83% na CEAP (nome oficial do tal do "COTÃO"). Isso se traduz em mais ou menos 7 milhões e meio de reais a mais que serão reservados no orçamento da Câmara só para a cota. O valor seria o suficiente pra pagar, por exemplo, quase 37 mil pessoas a mais no "Auxílio Manauara". Seria o suficiente também pra construir cerca de uma creche a mais em cada Zona da cidade.

O que isso muda na sua vida é que agora, em suma, um dinheiro que poderia ser acrescido ao total de emendas parlamentares para a construção dessas creches, por exemplo, agora não só não vai poder ser usado pra isso como vai voltar pra Câmara, de onde saem pérolas como a construção do famoso "puxadinho", aquele prédio de 32 milhões de reais que foi barrado na justiça. A única saída é a pressão popular.

O único com o poder para mudar isso é você. Sozinho, nenhum parlamentar tem a força suficiente para bater de frente com todo um sistema e barrar um aumento escandaloso como o do COTÃO, que foi de absurdos 83%. Mas com manifestações populares, talvez isso mude. Porque até a mídia nacional já denunciou o que aconteceu e até agora, nada. Você é quem promove a mudança.

Amon Mandel

Eu sou Amom e partir de hoje estarei com vocês na coluna "Fogo no Parquinho", aqui no Em Tempo. Essa é a coluna de Educação Política voltada ao esclarecimento dos temas de maior relevância, discutidos semanalmente de forma que você entenda – sem parlamentês, sem juridiquês e sem pomposidade. Só português.