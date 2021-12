‘Peixe no Prato’ de Natal registra mais de mil vacinados em dois dias

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após dois dias de distribuição de pescado em quatro escolas das zonas norte e oeste de Manaus, o programa Peixe no Prato Solidário vacinou 1.027 pessoas contra a Covid-19. A imunização com ao menos a primeira dose foi exigência para receber o peixe nesta quinta-feira (23) e terça-feira (22), quando foram entregues 20 toneladas de pescado para, cerca de 8 mil famílias em Manaus.

Somente nesta quinta-feira (23), as equipes da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) vacinaram 478 pessoas no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dariana Correa Lopes; e no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) IV - Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira.

“A vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. É o que nos garante a volta à normalidade das nossas vidas. É por isso que eu tenho insistido muito em parcerias, com a Prefeitura de Manaus e com as prefeituras do interior, para que a gente possa avançar, possa avançar o maior número possível de pessoas que a gente puder”, ressaltou o governador Wilson Lima.

“E aqui eu aproveito para fazer um apelo a quem ainda não tomou a sua vacina. Quem já tomou a primeira dose, que vá tomar a segunda dose, e assim por diante, para que possamos estar seguros contra a Covid-19”, acrescentou o governador.

Na quarta-feira (22), outras 549 pessoas já haviam se vacinado durante a distribuição de peixe no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) III – Escola Estadual Waldocke Fricke de Lyra, no Parque São Pedro; e na Escola Estadual Karla Patrícia Barros de Azevedo, no Conjunto Cidadão 10, ambas no Tarumã, zona oeste da capital.

“Essa ação do Governo proporciona o benefício à população, mas a gente também aproveita esse momento para proporcionar a vacinação. Aplicamos a primeira e segunda doses, além da dose de reforço. A vacina veio perto da comunidade, para aquelas pessoas que têm dificuldade para se locomover, a gente está proporcionando isso”, disse a assessora técnica da FVS-RCP, Wladmary Azevedo.

A dona de casa Adriane da Silva, 34, aproveitou para tomar a segunda dose, antes de garantir o peixe para o almoço. “A gente que mora aqui precisa, queria agradecer por esse evento, porque tem muitas famílias que precisam. Aproveitei para me vacinar e ficar em dia, porque é importante”, considerou.

O programa Peixe no Prato Solidário foi idealizado pelo governador Wilson Lima para atender às famílias em vulnerabilidade social que tiveram suas situações agravadas durante a pandemia.

Além do pescado, adquirido diretamente com pescadores e piscicultores do Amazonas, as famílias receberam, ainda, abacaxis da agricultura familiar e caixas de chocolate do Natal Solidário do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Nesta quinta-feira, nas escolas da zona norte, também foram distribuídas 5 mil cestas básicas.

