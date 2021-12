Pesquisa revela empate técnico entre Lula e Bolsonaro no Amazonas

| Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Assim como em todo o Brasil, já é possível ter uma perspectiva de qual seria o resultado das eleições presidenciais no Amazonas. Se a votação para presidente da República fosse hoje, Jair Bolsonaro e Lula da Silva estariam empatados tecnicamente, o que representa que qualquer um pode levar a melhor no Amazonas em 2022. Isso é o que aponta a pesquisa divulgada, nesta segunda-feira (27), pela empresa Perspectiva Mercado e Opinião, do empresário Durango Duarte.

Segundo os dados da pesquisa, as intenções de voto são de 36% para Bolsonaro e 33% para Lula, no primeiro turno. A margem de erro é de 2%, o que indica o empate técnico.

O resultado é com base nas respostas de eleitores de Manaus e dos 20 maiores colégios, com destaque para Itacoatiara, Parintins, Coari, Manacapuru, Tefé e Maués.

Outro que aparece na pesquisa, é o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), com 8,4%, ocupando o terceiro lugar. Ele supera Ciro Gomes (PSB), que tem 4,1%., e o governador de São Paulo, João Dória (PSDB) ficou com 1,7%.

Os demais pré-candidatos, como a senadora Simone Tebet (MDB) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (Progressistas), ficaram abaixo de 1 dígito.

Já os eleitores que não votariam em nenhum desses candidatos ou que ainda não se decidiram, estão em 15,5%, superando o terceiro colocado, Moro.

Já no segundo turno, também aconteceria um possível empate técnico com o atual presidente, Bolsonaro, sendo reeleito com 41,3%, e o ex-presidente, Lula, com 40,4%.

Caso Bolsonaro não vá para o segundo turno, e Lula e Moro disputem, o petista teria alta vantagem, sendo eleito com 39,6%, contra 30,5% do ex-ministro de Bolsonaro.

Assim como estão empatados na preferência do público amazonense, Lula e Bolsonaro também estão com resultado similar na rejeição. Enquanto Bolsonaro tem 33,1% de rejeição, Lula fica com 32%.

Nas últimas eleições presidenciais, Bolsonaro venceu em apenas três municípios dos 62 do Amazonas, em um total de 50,28%. Já Haddad, o opositor do Partido dos Trabalhadores (PT), levou a melhor nas 59 cidades amazonenses.

No entanto, o atual presidente disparou em Manaus e conquistou 65,72% da preferência do público manauara.

Em todo o Amazonas, foram 885.205 mil votos para o presidente eleito, contra 875.379 mil favoráveis a Haddad.

Na eleição de 2014, Dilma venceu nas 62 cidades do Amazonas, com 65,02% dos votos no estado. Em algumas cidades, a petista obteve mais de 80% dos votos válidos. Na capital, Dilma alcançou 56,43% dos votos contra 43,57% de Aécio Neves, o principal adversário na época.

