Defesa Civil do Estado auxiliará Prefeitura a enfrentar danos da chuva

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, colocou o Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil do Estado à disposição da Prefeitura de Manaus para atuar no enfrentamento dos danos causadas pela forte chuva registrada em Manaus nesta segunda-feira (27). Incluindo a capital, chuva provocou danos em 13 municípios do estado.

Wilson Lima contatou diretamente a gestão municipal para colocar a Defesa integralmente à disposição de Manaus.

" A gente já colocou a nossa Defesa Civil à disposição da prefeitura para ajudar naquilo que for possível, naquilo que for da nossa competência para amenizar o sofrimento das pessoas que acabaram sendo atingidas por esse vendaval. A nossa Defesa Civil já está em campo atuando com a prefeitura " , disse o governador

Tombamento de árvores, destelhamento de casas, desabamentos de muro e alagação foram algumas das ocorrências registradas. Além disso, um barco atracado na orla da cidade acabou afundando. Apesar dos impactos, não foram registradas ocorrências de grande porte. Os bairros mais atingidos foram Cidade Nova, Monte das Oliveiras, Petrópolis, Centro, Educandos, da Paz, Colônia Antônio Aleixo e Flores.

A Defesa Civil da Prefeitura de Manaus registrou mais de 60 ocorrências que atingiram 103 famílias. O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) aponta que choveu 24 milímetros nesta segunda. Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) aponta mais de 31 milímetros de chuvas.



*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima revela prioridades para 2022 e destaca avanços de setores

Emendas para desenvolvimento do AM são aprovadas no orçamento da União

Comissão aprova cotas para idosos na Educação de Jovens e Adultos