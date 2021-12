Amom e Rodrigo Guedes entram com ação judicial para barrar 'cotão'

Os vereadores Rodrigo Guedes (PSC) e Amom Mandel (União Brasil) foram responsáveis pela anulação do 'puxadinho' e buscam repetir o feito no 'cotão' | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O vereador Rodrigo Guedes (PSC) anunciou na segunda-feira, (27), que ajuizará uma Ação Judicial contra o aumento da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o popular “cotão” e nesta terça-feira (28), Amom Mandel (União Brasil) também confirmou entrará em conjunto na judicialização do tema.

Entre os pontos de argumentação do processo está a questão da moralidade, um dos princípios básicos disposto na Constituição da República Federativa do Brasil, que deve ser garantido pelo Poder Público.

“Ingressarei com a ação para que possamos tentar derrubar esse aumento do cotão. Obviamente que com a argumentação da questão moral, que é incidente sobre o direito, princípio da moralidade pública, mas também por falhas e violações no processo legal que aprovou o aumento do cotão e fez com que a Câmara Municipal de Manaus fosse noticiada negativamente para todo o País”, disse Guedes.

Conforme postagem do vereador Amom Mandel através de suas redes sociais, o pedido será protocolado no início de 2022.

“Sobre a ação judicial, adianto que, em comum acordo com o @RodrigoGuedesam, decidimos protocolar por volta do fim da primeira semana de janeiro. Enquanto isso, vamos mobilizar todos os que são contra esse aumento absurdo da verba. E aí, topa? Quer ajudar a fazer pressão?”, escreveu Amom no Twitter.

Sobre a ação judicial, adianto que, em comum acordo com o @RodrigoGuedesam, decidimos protocolar por volta do fim da primeira semana de janeiro. Enquanto isso, vamos mobilizar todos os que são contra esse aumento absurdo da verba. E aí, topa? Quer ajudar a fazer pressão? — Amom Mandel (@eusouamom) December 28, 2021





Guedes destacou que acredita ser improvável que os outros parlamentares decidam por conta própria voltar atrás na decisão.

" Esperamos que a Justiça analise os argumentos e decida de acordo com as provas apresentadas. Certamente ofereceremos o maior conjunto de provas possível, então há a possibilidade de a Justiça compreender a questão moral incidente, porque isso não está afastado do direito, mas é uma interpretação subjetiva do juiz. E também a questão legal para que possamos resguardar o interesse público " , disse

Votação relâmpago



O aumento de cerca de 83% no cotão foi aprovado na última sessão plenária deste ano. Tramitando em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 673/2021 recebeu o voto contrário de apenas dois parlamentares além de Rodrigo Guedes: Raiff Matos (DC) e Carpê Andrade (Republicanos). Com o aumento, a verba disponibilizada aos parlamentares será de R$ 33 mil, para usos como combustível, divulgação parlamentar e aluguel de automóveis.

*Com informações da assessoria

