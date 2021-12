Alessandra Campêlo destaca avanços em balanço anual

Alessandra Campêlo é Titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) desde março de 2021 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Finalizando mais um ano de mandato, a deputada estadual licenciada e atual secretária estadual de assistência social Alessandra Câmpelo (MDB) deu continuidade a ações e elaboração de leis que garantem avanços sociais. Como integrante da base governista, apoiou a destinação de recursos para os municípios e articulou conquistas com foco na melhoria do atendimento e da continuidade dos serviços ofertados à população.

Mesmo licenciada desde março, a parlamentar teve 14 iniciativas de sua autoria transformadas em leis. Destaque para a aprovação de projetos que combatem o machismo, o feminicídio, a violência obstétrica e todas as formas de opressão às mulheres.

Assistência Social

Em 2020, ainda na Aleam, Alessandra votou favorável ao Programa Auxílio Estadual, para dar assistência à população mais vulnerável durante a pandemia de Covid-19. Foram 150 mil famílias alcançadas e R$ 90 milhões investidos.

Titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) desde março de 2021, ela capitaneou a implantação de auxílios nas problemáticas de insegurança alimentar e vulnerabilidade social.

O Auxílio Estadual Enchente beneficiou 125 mil famílias que tiveram suas moradias invadidas pela cheia histórica dos rios no Amazonas este ano. Também liderou a operacionalização do Auxílio Estadual Permanente, o maior programa de transferência de renda da história do estado, que vai beneficiar 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade, na capital e no interior. Benefício mensal de R$ 150 para garantir a segurança alimentar da população.

De forma emergencial, Alessandra articulou, com o governo, as prefeituras e secretarias de Assistência Social, a ação humanitária que enviou cestas básicas, materiais de construção e itens de higiene e limpeza aos municípios atingidos pela subida dos rios.

Visando garantir a segurança alimentar e nutricional da população, tem trabalhado na ampliação dos restaurantes populares na capital e no interior. Por meio do programa Prato Cheio, a previsão é que 20 restaurantes populares sejam implantados no interior, até o final de 2022, para atender a população em situação de pobreza. Manacapuru e Autazes foram os municípios escolhidos para dar o pontapé no projeto.

A deputada é precursora da Lei Ordinária nº 5.550/2021, que institui diretrizes para a política pública da dignidade menstrual. A iniciativa foi abraçada pelo governador Wilson Lima e, partir do próximo ano, 50 mil meninas e adolescentes de baixa renda que estudam em escolas da rede estadual terão distribuição gratuita de absorventes higiênicos.

Segurança Pública

Policial civil concursada e sempre atenta às demandas da segurança pública, Alessandra sempre lutou por melhores condições de trabalho para os profissionais da área e apoia todo concurso público que reforce o efetivo de agentes. Em 2021, colheu frutos dessa luta e celebrou a formatura de mais de 400 novos policiais, após 10 anos de espera

" Essa era uma luta do mandato há anos. Quem ganha é a população, que vai contar com o reforço desses homens e mulheres nas ruas do nosso estado, garantindo a segurança " , disse

Também destinou emenda para a aquisição de equipamentos para o Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) em operações.



Saúde

Na área da saúde, foram mais de R$ 3 milhões em emendas destinadas para o combate à Covid-19 em Manaus e no interior, além de recursos para a aquisição de medicamentos e equipamentos, reformas estruturais e ambulâncias fluviais.

Na Aleam, é de sua autoria o requerimento que pedia a inclusão de grávidas, lactantes e puérperas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

Educação

Em 2021, Alessandra aprovou projetos e emendas voltadas para a educação. Comemorou, em dezembro deste ano, o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) aos profissionais que atuam na Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc) - professores e professoras e demais profissionais da Educação, como merendeiras, psicólogos, serviços gerais, vigilantes e administrativos. Foi o maior abono da história do Amazonas em valores e em servidores contemplados, uma bandeira que há anos carrega em seu mandato.

Esportes

Com base forte no esporte, a deputada segue como a voz dos atletas, paratletas e federações na Assembleia e trabalha intermediando o apoio do Governo para esse segmento. Alessandra incentiva também projetos sociais em bairros e comunidades da capital amazonense, por meio de ajuda direta ou emendas parlamentares. Trabalho que faz a diferença na formação de crianças, adolescentes e jovens, além de transformar talentos em medalhas de ouro, prata e bronze.

Setor primário

Atuante no setor primário, a parlamentar deu continuidade ao seu trabalho em prol do setor. Em abril, inaugurou o Centro Cultural Raimundo Holanda, no Repartimento do Tuiué, zona rural de Manacapuru, a 84 quilômetros de Manaus. A construção é resultado de emenda impositiva de Alessandra. Durante anos foi apenas um sonho dos moradores da comunidade, mas que agora recebe todos os eventos sociais, incluindo os do setor primário, da localidade e entorno.

Ainda este ano, durante o ápice da pandemia e preocupada com famílias de pequenos produtores, Alessandra apresentou um Projeto de Lei (PL) que estabelecia a comercialização de produtos da agricultura familiar como serviço essencial.

Em 2022, Alessandra Campêlo retorna à Aleam para dar continuidade ao mandato de forma exclusiva, após quase um ano como titular da Seas.

“Existe em mim uma grande vontade de fazer mais, ajudar mais, e sei que posso fazer isso. Meu compromisso é com o povo do Amazonas”, disse.

