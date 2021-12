Deputado Belarmino Lins destaca inauguração de mais cinco CETIs no AM

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou, nesta quarta-feira (29), o anúncio feito pelo governador Wilson Lima sobre a inauguração de mais cinco Centros de Educação de Tempo Integral (CETIs) em 2022. Os CETIs que serão entregues ao público beneficiarão os municípios de Boca do Acre, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa e Tabatinga.

" Sem dúvida, as ações do governador Wilson Lima quanto a educação só avançam no Estado. Ele acaba de pagar o maior abono da história do Fundeb aos trabalhadores da Seduc e, agora, depois de oito unidades de tempo integral entregues a partir de 2019, ele confirma a inauguração de mais cinco CETIs, dentre os quais o CETI de Fonte Boa, nossa terra natal, que será inaugurado no próximo ano " , disse o líder do PP na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam)

Desde 2019, os municípios de Benjamin Constant, Lábrea, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Careiro Castanho, São Paulo de Olivença, Tefé e Manaus foram contemplados pelo Governo Estadual com escolas de tempo integral.



Professora Naíde Lins

Dentre os novos CETIS com inaugurações confirmadas por Wilson Lima para 2022 está o Centro de Educação de Tempo Integral Professora Naíde Lins de Albuquerque, que homenageia a genitora do parlamentar progressista, que propôs a construção do Centro em meados da década de 2000.

O CETI, que abrigará mais de mil alunos, estava com suas obras paralisadas quando, por determinação do governador Wilson Lima atendendo a gestões de Belarmino Lins, com o apoio do deputado federal Átila Lins (PP), elas foram retomadas em 2019.

“Agradecemos a Wilson Lima e a Seduc pela celeridade dada a obra que, finalmente, será entregue a população de Fonte Boa em 2022. O CETI Professora Naíde Lins de Albuquerque é uma bela obra que vai beneficiar e orgulhar a nossa juventude estudiosa”, afirma Belarmino.



O CETI Professora Naíde Lins de Albuquerque distingue uma das maiores educadoras de Fonte Boa, reconhecida por seu brilhante trabalho no município servindo à rede estadual de ensino nas décadas de 1950 a 1980.

Naíde era esposa de Belarmino Gomes de Albuquerque e mãe de 9 filhos: Terezinha Lins de Albuquerque, Ademar Lins de Albuquerque, Maria da Conceição Lins de Albuquerque, Belarmino Lins de Albuquerque, José de Jesus Lins de Albuquerque, Átila Sidney Lins de Albuquerque, Wellington Lins de Albuquerque, Maria de Jesus Lins de Albuquerque e George Lins de Albuquerque.

