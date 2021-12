Prefeito de Iranduba firma contrato de R$ 767 mil para compra de livro

| Foto: Divulgação

Iranduba (AM) - Mesmo com o fim do ano, o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (DEM), não descansa e vem aproveitando as festividades desta época para assinar diversos contratos de altos valores. Ironicamente, o contrato com maior valor é para aquisição de revistas infantis, que custaram R$ 767,5 mil aos cofres públicos do município (a 31 quilômetros de Manaus).

Em publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas (DOM-AM), de 22 de dezembro, a Prefeitura confirma a aquisição de coleção “TIC TAC – é tempo de aprender I e II integrado e brincando com meu primeiro livro”, para alunos e professores da educação infantil das escolas municipais. A empresa “André Araújo Miglio” fornecerá o material no valor de R$ 767,5 mil.

Preocupado com a educação, em publicação no DOM-AM, na mesma data, o prefeito também firmou um contrato de R$ 253,3 mil para a aquisição de material didático para educação no trânsito para os alunos e professores do ensino fundamental I e II da rede municipal. Novamente, a empresa que ganhou o contrato com a prefeitura foi a “André Araújo Miglio”.



No período natalino, a gestão de Ferraz firmou um contrato de R$ 140 mil para a aquisição de materiais e enfeites no município de Iranduba. A empresa A. G. da Gama Lopes foi a responsável por fornecer os materiais que enfeitaram a cidade. O gasto foi criticado por moradores que enxergavam destino melhor para o recurso público.

Como outros habitantes, o morador Geneses Xavier disse que a cidade necessita de atenção em várias áreas e, mesmo que embeleze a região, o dinheiro público deveria ser mais bem aplicado na cidade.

" O dinheiro que foi gasto em iluminação poderia ser melhor investido. O que falta em Iranduba é segurança e desenvolvimento. Foi o que ele [Augusto Ferraz] botou no projeto dele ‘desenvolvimento para o nosso município’, mas eu não estou vendo isso. Cada vez mais, eu vejo as empresas se afastarem daqui do município " , destaca o morador

Xavier ainda acrescenta que Iranduba precisa de um prefeito que der mais atenção a segurança e a proteção dos moradores.

“Até agora, no meu ponto de vista, eu não vejo ele [Augusto Ferraz] fazendo nada pelo município. Não é diferente de outros prefeitos que passaram e não fizeram nada também por Iranduba. Na questão de segurança no município, tá complicado e muito difícil, estão matando gente ‘adoidado’. Se tivesse um prefeito com ‘pulso firme’ e trabalhasse para colocar segurança no município, eu acho que estaria um pouco mais seguro, mas está difícil”, finaliza o morador.



Ainda nos últimos dias de 2021, o prefeito Augusto Ferraz ainda fez outro contrato de alto valor. Na área da informática, a Prefeitura pretende gastar R$ 495,1 mil para o fornecimento de licença de software integrado a gestão pública, com técnico e manutenção, entre outros serviços, que devem atender da Secretaria de Economia e Finanças do município.

O vereador Luis Velho (Republicanos) vem fiscalizando os contratos milionários firmados pela gestão de Augusto Ferraz. Segundo o parlamentar, existe a escolha de empresas que serão vencedoras nas licitações da Prefeitura, o que é crime.

Velho inúmera os contratos milionários suspeitos firmados na gestão Ferraz e garante que entrará na Justiça contra a Prefeitura.

“Iremos entrar no Ministério Público com essas denúncias. Há um grande indício de direcionamento de licitações, isso já está as claras. Tudo começou com a questão do contrato de uma funerária, depois a coleta de lixo no município, colchões para Defesa Civil, papelaria fazendo reforma de escola, patrulha mecanizada que não trabalha, recebendo sem trabalhar. Agora, nós surpreendemos com um kit educação no valor de R$ 700 mil, quase R$ 800 mil, e software no valor de R$ 400 mil, isto é um absurdo”, diz o vereador.

“Estou de recesso, em comunidade, longe da sede do município, mas irei me empenhar ao máximo e averiguar, além de encaminhar ao Ministério Público para que o órgão tome às devidas providências, mas está claro o direcionamento de licitação em Iranduba”, finaliza.

A equipe de reportagem pediu uma posição da Prefeitura de Iranduba sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta edição.

