Bolsonaro virá ao AM duas vezes no 1º semestre de 2022, revela Menezes

Manaus (AM) - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), virá ao Amazonas pelo menos duas vezes no 1º semestre de 2022: em março e junho, revelou em primeira mão o pré-candidato ao Senado Federal pelo Amazonas, coronel Alfredo Menezes, em entrevista ao Foco no Fato nesta quarta-feira (29).

De acordo com Menezes, o presidente deverá vir na primeira quinzena de março e segunda quinzena de junho, este último, vai participar do Festival Folclórico de Parintins.

" Estamos desenhando uma agenda bem intensa, onde ele vai participar tanto de eventos religiosos, que será mundial e realizado em Manaus, e também fazer entregas de obras. É o que posso adiantar em primeira mão " , revelou

Durante a entrevista, coronel fez um diagnóstico de suas viagens pelo interior do estado, passando por quase todos os 61 municípios e destacou alguns vetores como infraestrutura, bioeconomia e políticas de Estado que deverão ser bandeiras defendidas em sua campanha para senado e estarão em seu plano de governo.



“É preciso melhorar a infraestrutura de muitos municípios como estradas que ajudam a escoar produção e chegar produtos nas cidades e que hoje encontram-se largadas. Assim como trabalhar as potencialidades na área mineral e a bioconomia. É preciso manter esse homem que está no campo no campo. Há municípios que estão bem estruturados, com prefeitos experientes e responsáveis, outros que precisam de muita ajuda”, comentou Menezes.

Para o coronel, é precisar mudar a legislação para que esses prefeitos tenham mais autonomia e ter condições para não ficar tão dependentes das bancadas, estreitando a relação entre as prefeituras e o governo federal.

“Não quero criticar os congressistas, mas fazer com que os prefeitos não fiquem em dependência total, mas com planejamento tenhas suas necessidades atendidas com maior celeridade pelo Governo Federal”, salientou.

O pré-candidato ao Senado ressaltou sua ida com o prefeito David Almeida à Brasília, onde articulou recursos para infraestrutura e turismo de Manaus e também criticou a última pesquisa divulgada pela instituto Perspectiva.

O coronel aproveitou para agradecer a atenção como foi recebido pelo interior do Estado por prefeitos, vereadores, lideranças políticas e religiosas.

“Não posso deixar de agradecer todas as pessoas que nos receberam com muito carinho por onde nós passamos. Podem ter certeza que se nós chegarmos lá, vamos trabalhar por políticas públicas que possam fazer a diferença na vida de todos”, finalizou.

