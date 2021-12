Expectativas para as eleições de 2022 no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O cenário político no Amazonas caminha para as definições de nomes que aparecerão na tela das urnas no pleito de 2022. Buscando reeleição ou realizando articulações no cenário, os candidatos iniciam suas movimentações. O portal EM TEMPO traçou um breve panorama da atual conjuntura das mulheres às vésperas das eleições.

No âmbito do Senado, o Amazonas elegerá apenas um senador, que pode assumir a vaga de Omar Aziz (PSD) - realizando seu último ano no mandato -, no entanto, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da pandemia deve tentar a reeleição. Os nomes que declaram publicamente intenção de disputar o cargo, até o momento, são: Coronel Menezes e Chico Preto.

Ainda em setembro, Coronel Menezes confirmou alguns pontos do seu projeto político juntamente ao governo federal para as eleições de 2022. Segundo ele, o Amazonas necessita de um representante com "conexão ao governo [federal]"

" No começo deste ano, definimos que eu seria pré-candidato ao senado. Em 2022 também vamos coordenar a campanha do presidente. Além disso, o projeto político do governo federal para eleição no Amazonas é termos um senador e dois deputados federais pelo partido que o presidente filiar-se. Então, pela proximidade que temos levaremos de maneira excelente as demandas do Estado ao governo federal " , disse

O ex-vereador Chico preto, recentemente divulgou sua filiação ao partido Avante e declarou que possui pretensão de lançar candidatura ao Senado Federal.



"As pessoas me perguntam se entrarei nas disputas em 2022 e respondo: entro. Porque a política segue fazendo sentido na minha cabeça, e não posso me acovardar e não disputar as eleições. Incomoda muito o que assistimos hoje no Senado da República, pois quando olho para a bancada amazonense, eu tenho a convicção de que estamos em maus caminhos. Eu tenho história para representar o Amazonas neste ambiente", afirmou.

Em meio a clima de incertezas, o ex-deputado Luiz Castro (Rede) declarou que pretende estar disputando cargo no pleito, porém não cravou partido, além de viver indecisão entre senado e Câmara Federal. Ainda afiliado à Rede Sustentabilidade, ele demonstra proximidade com a sigla PDT, legenda com o qual mantém conversas avançadas. No último pleito nacional, o político quase conseguiu vaga no Senado, porém ficou em terceiro lugar atrás de Eduardo Braga (MDB), por 0,79% dos votos.

"Irei definir em breve. Existem duas possibilidades: candidatura no PDT para o Senado e em outros partidos, inclusive a própria Rede, para Câmara Federal. Fui convidado para um diálogo com o presidente nacional do PDT por membros do partido ao nível local, com quem mantenho relações amistosas há um bom tempo. Sinto-me honrado, mas também responsabilizado em refletir bastante e buscar a melhor opção", explicou sobre o seu atual momento.



Aleam

A vice-presidente Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), é atualmente um os principais nomes femininos na política amazonense. Eleita pela primeira vez em 2014, Alessandra passou por cargos na assembleia e assumiu neste ano, a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), cargo este que pretende direcionar os seus esforços.

" No momento, meu foco está totalmente direcionado para os trabalhos à frente da Seas e na finalização das entregas do Auxílio Estadual permanente. Assumi a secretaria em março de 2021 com a previsão de passar um ano no comando da pasta " , disse ela

Suas atividades parlamentares na assembleia irão ser tratadas a partir do início do próximo ano, mesma época em que ela começará a compartilhar mais acerca do rumo que seu processo eleitoral irá se traçado no ano eleitoral.

" Devo voltar para a Assembleia neste período, começo do próximo ano. Porém, agora minha atenção está voltada para a execução dos trabalhos da Seas. Qualquer assunto relacionado a processo eleitoral será tratado em outra oportunidade " , finalizou Alessandra

Outro nome que seria forte em cenário eleitoral é o da vereadora Thaysa Lippy (PP), filha do deputado estadual Felipe Souza (Patriota). Eleita para o primeiro mandato em 2020 com 6.736 votos, no entanto, a parlamentar já declarou publicamente que ainda não pensa nas eleições de 2022.



Segundo informações da assessoria da vereadora, a mesma não será candidata no ano eleitoral e irá apenas apoiar o pai para reeleição no cargo de deputado estadual.

Reeleição

Além da possível adição de Bosco Saraiva, dois candidatos manifestaram-se sobre reeleição para o cargo de deputado estadual. Sinésio Campos (PT), eleito pela primeira vez ao posto na Casa Legislativa em 1998, tentará emplacar mais um mandato, seguindo as orientações nacionais do partido.

"Sou candidato a reeleição para deputado estadual e o PT busca um palanque para ter candidatura tanto para Governo quanto ao Senado. Assim a gente vai poder defender as bandeiras que nós sempre defendemos: a questão das lutas sociais, na geração de emprego e renda, além da manutenção da Zona Franca de Manaus. Vamos em busca de ampliar as bancadas no Estado e Federação, sempre pensando no objetivo maior que é eleger o presidente Lula", disse.

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) também afirmou que, por enquanto, caso não haja mudanças bruscas de direção no partido, será candidato a reeleição na Aleam.

"Em princípio sou candidato a reeleição, no entanto, ainda temos um período antes do pleito e tudo só se resolve no ano que vem. Pelo que tudo indica venho para disputar mais um mandato na Casa".

Ainda na Aleam, o nome de Cristiane Sales (PT) é fortemente cotado para candidatura vaga como deputada estadual em 2022. A pedagoga foi atuante no Movimento de Moradia e eleita coordenadora em todas suas instâncias, municipal, estadual e nacionalmente, representando o seguimento no Ministério Nacional das Cidades.



Cristiane faria parte do projeto para ampliar a bancada do partido no Brasil, estratégia traçada a pedido do ex-presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva. Uma fonte diretamente ligada ao diretório regional da sigla confirmou que este é um dos nomes estudados.

CMM



Os dois vereadores que têm ganhado destaque na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Rodrigo Guedes (PSC) e Amom Mandel (União Brasil), ainda se posicionam de forma indecisa em relação ao pleito de 2022. Com forte apoio nas redes sociais, principalmente pela luta judicial dos parlamentares contra a obra milionária do 'puxadinho' na CMM, os parlamentares não confirmam suas ambições, porém indicam que estão atentos a oportunidade.

"Não descarto participar, mas ainda não está definido! Depende de uma conjuntura que envolve o partido. Mas existe a possibilidade. Descartado, por enquanto, apenas governador e, óbvio, presidente (risos)", ressaltou Rodrigo Guedes.

Já Amom Mandel (União Brasil) possui uma situação mais complicada em mãos: caso pretenda apostar em candidatura nas eleições de 2022, o jovem terá de disputar internamente com nomes do partido. Ainda em setembro, Amom declarou que "vislumbraria" vaga na Câmara Federal, após o mandato como vereador.

"A única hipótese em que eu vislumbraria uma candidatura seria se já tivesse cumprido todos os compromissos de campanha os quais eu assumi. Estamos trabalhando diariamente, de forma árdua, para conseguir atingir estes feitos um por um, no tempo estipulado do mandato", declarou.

Ainda na CMM, a vereadora Professora Jacqueline foi a terceira mais votada no pleito de 2020 - quando era filiada ao Podemos -, com foco eleitoral na área de educação. Ela afirma que será candidata no pleito de 2022, porém ainda analisa os convites e propostas.

"Posso confirmar que serei candidata em 2022. Estamos recebendo convites e manifestações de apoio, mas ainda estamos analisando as propostas com bom senso e tranquilidade para que a gente possa disputar e obter o sucesso real no processo partidário", disse.

Ao mesmo tempo, um dos partidos que podem ser considerados descartados para filiação da vereadora é o União Brasil - fusão entre DEM e PSL. Segundo a vereadora, o motivo se dá pela sigla contar com Pauderney Avelino, candidato à vaga de deputado federal e atual secretário de educação municipal que atua na mesma área eleitoral que a parlamentar.

Além de Jaqueline, o pleito de 2022 pode marcar o retorno da catarinense Vanessa Grazziotin à bancada do Amazonas na Câmara Federal, onde ocupou o posto de deputada entre 1999 e 2011. Em pesquisas recentemente divulgadas, ela destacou-se entre os possíveis nomes para o cargo.

Segundo Vanessa, que ocupou o cargo de senadora entre 2011 e 2019, a discussão com o Partido Comunista do Brasil a respeito do tema está avançando e, por enquanto, "esse deve ser o caminho".

A ex-senadora foi a primeira mulher eleita para o cargo no PCdoB e participou de duas eleições à prefeitura de Manaus: em 2004, quando Serafim Corrêa (PSB) foi eleito e novamente em 2012, ao perder para Arthur Virgílio Neto (PSDB). Grazziotin diz estar acompanhando as pesquisas envolvendo seu nome e mostra-se contente com o retorno positivo da população.

"Estou acompanhando as pesquisas. Muitas pessoas também me mandam estas estatísticas e, para minha pessoa, fica um sentimento de gratidão muito grande em ter esse reconhecimento do povo. Sigo trabalhando em prol da população, mesmo não ocupando cargo no momento. Juntamente aos colegas de partido pretendo continuar desta maneira", afirmou.

Governo Estadual

No momento, as definições para o cargo de governador repetem as principais opções da eleição de 2018. Wilson Lima (PSC) buscará a reeleição para seu segundo mandato no Amazonas. Outro nome confirmado é o de Amazonino Mendes (União Brasil), que recentemente aderiu ao novo partido com figuras que tentam emplacar 'terceira via' no pleito nacional. Nos bastidores, o senador Eduardo Braga (MDB) também é um dos nomes cotados para disputar a vaga.

O partido Solidariedade também terá candidato próprio para a disputa de governo: Ricardo Nicolau. O atual deputado estadual disse ter um grande projeto para o Amazonas e revela confiança para o pleito.

"Nós iremos honrar isso com muito trabalho, com um grande projeto de mudança para tornar o Amazonas muito melhor para se viver. Essa confiança nos traz a energia necessária para percorrer todos os municípios do Amazonas e fazer o nosso partido mais forte em Manaus e no interior"

