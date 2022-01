Ex presidente Lula virá ao Amazonas no inicio de Fevereiro

| Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Lula deve vir ao Amazonas no dia 4 de fevereiro e vai ficar até o dia seguinte, segundo aliados do ex-presidente. A informação foi confirmada por aliados do petista, que informaram que ele deve chegar após viagem que fará ao México



Na agenda do petista está previsto ainda um jantar com o senador Omar Aziz. Recentemente, a pesquisa da Perspectiva Mercado e Opinião apontou empate técnico entre Bolsonaro e Lula no Amazonas.

*Com informações de Acrítica

Leia mais:

Expectativas para as eleições de 2022 no Amazonas

Moro afirma que sofreu 'sabotagem' no Ministério da Justiça