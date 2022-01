Israel Conte e Jack Serafim assumem Comunicação da Prefeitura

O jornalista Emerson Quaresma, ex-titular da Semcom, foi escalado pelo prefeito para coordenar a comunicação das autarquias e agências reguladoras da prefeitura | Foto: Reprodução

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou nesta segunda-feira ( 3) o nome do jornalista Israel Conte como o novo secretário de Comunicação (Semcom). O cientista político Jack Serafim ocupará o cargo de subsecretário da mesma pasta. O jornalista Emerson Quaresma, ex-titular da Semcom, foi escalado pelo prefeito para coordenar a comunicação das autarquias e agências reguladoras da prefeitura.

“Quero agradecer ao trabalho do Emerson. Somos uma equipe muito próxima; e na gestão quero dar a oportunidade para que todos tenham crescimento profissional e possam aprender. Assim, o Emerson assume uma nova missão na nossa prefeitura, cuidando da comunicação das nossas autarquias e agências. Entram o Israel e o Jack para oxigenar a gestão com novas formas de comunicar e levar as ações da prefeitura adiante”, declarou o prefeito David Almeida na manhã desta segunda-feira (3).

Perfil

ISRAEL CONTE - Jornalista profissional formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Foi editor no jornal A Crítica e gerente de Comunicação e Marketing da Unimed Manaus. Atuou ainda como repórter e editor do site especializado em política BNC Amazonas e como colunista da Rede Tiradentes.

No início da gestão David Almeida, estava lotado no gabinete pessoal do prefeito. Desde abril, passou a ocupar o cargo de subsecretário de Comunicação da Prefeitura de Manaus.

JACK SERAFIM - Cientista político formado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) com reconhecida experiência em marketing político e eleitoral, comunicação e gerenciamento de crises.



Começou no rádio aos 14 anos de idade e, desde lá, atuou em diversos campos da comunicação. Locutor publicitário, diretor de filmes, redator, editor e finalizador de vídeos, chefe de redação, palestrante, especialista em comunicação web e redes sociais, soma ainda em seu currículo várias campanhas eleitorais.





