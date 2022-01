Conservadores do AM distribuem adesivos pró-Bolsonaro

Grupo não quer "deixar o País cair na mão da esquerda" | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os Movimentos Conservadores do Estado se uniram ao Grupo do Agro Amazonas para realizar o primeiro evento do ano em apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que promete ser intenso. Em duras horas de atividade, os apoiadores distribuíram mais de 3 mil adesivos no Complexo Turístico Ponta Negra, zona oeste de Manaus, no último domingo (2).

De acordo com o movimento, o grupo está entusiasmado em poder ajudar o país a não cair na mão da esquerda novamente. Eles afirmam que serão feitas inúmeras atividades para mostrar a força do presidente Bolsonaro na região.

"Vamos para as ruas do nosso Amazonas durante o ano todo para ajudar nosso Presidente. Não vamos deixar o nosso país cair nas mãos dos corruptos da esquerda novamente", afirmou Sérgio kruke, líder do Movimento Conservador Amazonas e um dos nomes mais fortes na disputa eleitoral por uma vaga na Câmara Federal.

*Com informações da assessoria

