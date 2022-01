Câmara Municipal de Manaus troca diretoria de comunicação

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na manhã da última segunda-feira (3), foi publicada a exoneração da jornalista Auxiliadora Tupinambá, conhecida como Dora, do cargo de diretora de comunicação da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Ela deixa a diretoria, após um ano ocupando o cargo público.

O documento assinado pelo presidente da Casa Legislativa, David Reis (Avante), também pontuou a exoneração de mais de 50 servidores da CMM, a maioria de cargos comissionados e de alto escalão.

Com a saída de Dora, quem ocupará o cargo da secretaria municipal de comunicação é o radialista Patrick Agnaldo Barbosa Motta, apresentador do programa ‘Diário da Manhã", da Rádio Diário. Está previsto que ele deve assumir o cargo no início de fevereiro, quando Dora retornar das férias.

