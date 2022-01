Governo entrega 100 cestas básicas para Associação Orquídeas LGBT

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), entregou na tarde desta quarta-feira (05), cem cestas básicas para a Associação Orquídeas LGBT do Amazonas. A iniciativa ocorreu na rua Macura, 79, Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

Coordenada pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Sejusc (SEDH), a ação tem o objetivo de atender às famílias que ficaram em vulnerabilidade social devido à pandemia da Covid-19. As cestas serão entregues, também, para as famílias cadastradas nas associações que fazem parte da comunidade LGBTQIA+ do Amazonas.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, disse que o Governo do Amazonas tem o compromisso de articular políticas públicas, eventos e ações para reforçar os direitos da comunidade no Estado.



" O governador Wilson Lima sempre apoia os direitos dessa parcela da população; e a Sejusc dispõe da gerência de Diversidade e Gênero que trabalha em prol da comunidade. Nós vamos continuar fortalecendo essas ações e viabilizando políticas públicas em favor de quem mais precisa " , disse a gestora

Conforme o gerente de Diversidade e Gênero da Sejusc, Leopoldo Humell, as cestas básicas vão ser distribuídas para as famílias cadastradas pela associação.



“As associações dão entrada no protocolo da Sejusc e, logo após, procuram a gerência; e, então, atendemos conforme a demanda da secretaria. E a partir do momento que a gente entrega as cestas, eles fazem as distribuições para as famílias e associações vinculadas”, informou Leopoldo.

Agradecimento

O presidente da Associação Orquídeas, Paulo Oliveira, 29, agradeceu pela iniciativa e destacou os trabalhos desenvolvidos para atender a classe LGBTQIA+.

“Quero agradecer ao Governo do Amazonas e à Sejusc por olhar por nós. As cestas irão ajudar muitas pessoas que estão desempregadas, muitas famílias nos procuram pedindo ajuda e, através dessa doação, vamos poder estar ajudando um público grande”, disse Paulo.

Direitos Humanos

A Sejusc conta com uma gerência voltada à diversidade e gênero. Vinculada ao Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos, tem por finalidade articular, mobilizar e viabilizar a efetividade das políticas públicas de direitos humanos de Lésbicas, Gays, Travestis, Transexuais, Intersexuais e Assexuais – LGBTQIA+ no estado do Amazonas, conforme a finalidade de atuação referentes ao tema.

*Com informações da assessoria

