Prefeitura entrega ordens de serviço dos cemitérios da zona rural

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, assina, nesta sexta-feira (7), as ordens de serviço para reforma de todos os cemitérios rurais de Manaus, como: cemitério Nossa Senhora da Conceição das Lages, localizado às margens do rio Negro, Santa Joana do Puraquequara, às margens do lago do Puraquequara, São José do Jatuarana e Nossa Senhora do Carmo, ambos às margens do rio Amazonas. Com as entregas dos documentos nos cemitérios rurais, todos os cemitérios de Manaus estão aptos para serem reformados.

Os investimentos da Prefeitura de Manaus, por meio da gestão do secretário Sabá Reis à frente da Semulsp, mostram o compromisso dos dois em fazer o melhor para a cidade.

" Nos quatro cemitérios rurais, a prefeitura vai estar investindo em torno de 1,2 milhão. Todos vão receber uma estrutura decente. E entre 80 a 90 dias, eles não serão tratados diferentemente como era feito antes nos cemitérios das áreas urbanas. A atenção que nós damos na área urbana, também damos na área rural " , destaca

Para Sabá, entregar as ordens de serviço nos cemitérios rurais é motivo de muita alegria, por entender as dificuldades das pessoas para fazer sepultamento. Segundo ele, o espaço vai ganhar uma administração mobiliada, capela para velar os entes queridos e entre outros benefícios.



“A minha ida aos cemitérios rurais me fez lembrar o que o David dizia na campanha e do que muitas vezes eu repetia na cidade de Manaus. E hoje Deus está dando a oportunidade e é o que David está fazendo, cuidando daqueles que mais precisam”, destaca.

A gerente do cemitério Santa Joana do Puraquequara, Lucineia da Silva, relatou, emocionada, a alegria do cemitério rural estar recebendo um progresso tão grande na atual gestão.

“O cemitério existe há mais de 100 anos. Já passaram vários administradores, mas não existia uma equipe, nem coveiros, a gente que tinha que pagar para enterrar as pessoas. Depois da gestão do prefeito David e do secretário Sabá Reis que tivemos mudanças por aqui. Agora temos uma equipe, tem a lancha funerária. Nós só temos a agradecer ao David e ao Sabá pela reforma que vamos ganhar no espaço”, Lucineia.

O morador da comunidade Jatuarana, Radir Viana, 70 anos, celebra a reforma que o cemitério São José do Jatuarana está recebendo.

“Nunca tínhamos tido essa conquista que estamos tendo hoje. Neste cemitério, que atende dez comunidades e mais de 162 famílias, nós só temos a agradecer”.

Dez ordens de serviços

O secretário Sabá Reis entregou ordens de serviços de todos os cemitérios de Manaus, urbanos e rurais. Os espaços públicos vão passar por reformas e vão receber capela climatizada, banheiros adaptados, além de ampliação da administração e construção de muros e fachadas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura abre Prêmio sobre Direitos Humanos

Iranduba explode no número de assassinatos em 2021

'Natal nas Galerias' sorteia 27 prêmios em Manaus