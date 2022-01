Wilson Lima e ministro Queiroga participam de ação contra Covid-19

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participam neste final de semana, em Manaus, de uma mobilização de ações contra a Covid-19, realizada pelo Ministério da Saúde, simultaneamente, nos sete estados da região Norte.

Wilson Lima, Marcelo Queiroga e outras autoridades participam da mobilização no Sambódromo, enquanto os secretários nacionais do Ministério da Saúde estarão nas capitais do Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

A iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, tem o objetivo de promover a vacinação e a testagem em larga escala, como parte da estratégia de combate à doença. A ação deve estimular aqueles que ainda não se imunizaram e os que precisam tomar a segunda dose e a dose de reforço.

Ações do Governo no interior

O Governo do Amazonas realiza, neste sábado (22), a partir das 8h, mais um mutirão Vacina Amazonas no município de Iranduba, com a abertura da vacinação das crianças entre 5 e 11 anos com comorbidades. Além da vacinação, serão abertos dois centros de testagem para detecção da Covid-19 na cidade.

A vacinação para este público-alvo seguirá durante toda a semana no município. A meta é vacinar todas as 280 crianças que se enquadram no perfil em Iranduba, em tempo mínimo.

As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dr. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com a Prefeitura de Iranduba.

Visando ampliar a vacinação contra a Covid-19 no município e incentivar a população a completar o esquema vacinal, durante todo o sábado, 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionarão das 8h às 18h para a aplicação da 1ª, 2ª e 3ª (dose de reforço).

A ação terá também dois pontos de vacinação em modo drive-thru. Um localizado na localizado na Praça dos Três Poderes, em frente à sede de Prefeitura e outro no distrito de Cacau Pirera, próximo à Escola Senador João Bosco. Em cada ponto, haverá quatro postos de vacinação para atender a população que for de carro ou moto.

Centro de testagem - Como parte da estratégia do Governo que visa ampliar a oferta do teste para rastreio da Covid-19, quebrar a cadeia de transmissão do vírus e conter a pressão na rede hospitalar, dois centros de testagens serão inaugurados no município.

Os centros serão instalados na UBS Dr. Lourenço Borghi, localizada na travessa Juruá, no Centro do município, e na UBS Vitória Paz, localizada no distrito de Cacau Pirêra.

