Em meio a Ômicron, políticos rejeitam lockdown no Amazonas

Manaus (AM) - Desde dezembro de 2021, o Amazonas vive aumento em casos de doenças virais. Após o surto de gripe que teve seu ápice próximo às festas de fim de ano, o Estado enfrenta agora um crescimento diário de casos de Covid-19. Um ano após o colapso do sistema de saúde, a Fundação em Vigilância de Saúde (FVS) tem registrado diariamente os maiores números de infectados pela doença.

Nesta sexta-feira (21), a FVS registrou um dos maiores números de casos confirmados desde o início da pandemia, com um total de 8.063 indivíduos com a doença. Na mesma data, o informe funerário da Prefeitura de Manaus registrou seis mortes decorrentes da Covid-19.



Segundo o infectologista Nelson Barbosa, a origem do aumento de casos se deu pelo grau de força da nova variante Ômicron, a qual apresenta um grau de transmissibilidade maior que a variante anterior, a Delta. Ele explica que a vacinação foi o principal fator da diminuição de consequências fatais para quem contrai o vírus.

" A grande vantagem é que com a aplicação da segunda dose e dose reforço, as pessoas adoecem, mas não precisam ficar internadas. Ficam em casa de 7 a 10 dias e já podem voltar a trabalhar. O que estamos observando com os pacientes internados é 50% deles não tomaram nenhuma dose da vacina, enquanto os outros 50% estão com a vacinação incompleta " , disse

Nelson afirma que o pico de número de casos possivelmente ainda será observado pelas próximas 4 ou 6 semanas. Após isso, o Amazonas irá lidar com arrefecimento (esfriamento) do número de casos, como ocorreu em países da Europa, tendo em vista que a variante atinge seus picos de transmissão maior.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde o Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o monitoramento do cenário epidemiológico da Covid-19 apontou uma alta de 38% na alta de exames com resultado positivo para Covid-19. Além da variante, os órgãos salientaram que o agravamento também se soma com o fato do Estado estar enfrentando período sazonal para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no período do inverno amazônico.

Até o momento, o Governo do Estado, tem realizado ações de enfrentamento à Covid-19 prevista no Plano Estadual de Contingência contra a infecção, como, por exemplo, a restrição de eventos com grande público. Além disso, as recomendações do uso de máscaras, distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão, utilização de álcool em gel e imunização ainda estão sendo incentivadas pelos órgãos.

Opiniões políticas

Diante do cenário atual, uma grande parcela de parlamentares da bancada amazonense, acredita que a implementação de medidas restritivas, como um possível lockdown, não se fazem necessárias. Para o deputado estadual Saullo Vianna (PTB), todas as medidas para conter o número de casos, já estão sendo incentivadas.

" Apesar do grande número de novos casos, não vejo ser necessário medidas mais restritivas de circulação de pessoas ou fechamento de comércio, com um lockdown. Estado e Prefeitura já emitiram decretos suspendendo realização de eventos com público acima de 200 pessoas e carnaval. São medidas que irão surtir efeito " , afirmou

Na última quarta-feira (19), a Prefeitura implementou mais uma medida, através do decreto n° 5.232, suspendeu temporariamente a concessão de licenças e autorizações para realização de eventos na cidade, pelos próximos 30 dias.

" Estamos em um momento de subida acelerada de casos da Covid-19 em razão da variante Ômicron e tomamos decisões necessárias para resguardar a saúde da população. Não é hora de realizarmos eventos, o momento é de cuidarmos da saúde de todos " , afirmou o prefeito David Almeida em nota da publicação do decreto

O deputado estadual Roberto Cidade (PV), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), considera lockdown uma decisão muito extrema, que ainda não se faz necessária. Ele defende a testagem em massa e, principalmente, a adoção das medidas de segurança sanitária, além do reforço e incentivo à vacinação.

“Temos visto que a vacinação trouxe, sim, maior proteção para todos. Então, o principal, é motivar que as pessoas tomem a vacina, todas as doses. E continuar mantendo o uso de máscara, o afastamento mínimo e a higienização das mãos”, disse.

De acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura, através do site do governo chamado “Vacinômetro”, onde é possível acompanhar informações sobre o andamento da vacinação no Estado, atualmente o Amazonas registra 66,04% da população com o ciclo vacinal completo.

A deputada estadual Therezinha Ruiz (PSDB) afirma que o aumento de casos está ocorrendo em todo o mundo, e que até o momento, a vacinação é o melhor caminho, além de manter as medidas de cuidado.

“Até o momento, acredito que ainda não é necessário a implementação de um lockdown. O Brasil ainda está passando por muitas dificuldades financeiras devido as últimas medidas restritivas. Então, agora é cautela e a conscientização da população para vacinar e tomar todos os cuidados necessário, como a utilização de máscaras, evitar aglomeração”, salientou.

Medidas públicas

Além das medidas de precaução já citadas, alguns políticos acreditam que medidas públicas devem ser tomadas a fim de que haja um controle do aumento de casos. O vereador Raiff Matos (DC) acredita ser preciso combater os grandes pontos de aglomeração, mas sem comprometer a circulação de pessoas.

“Uma área que é bastante vulnerável, é o transporte público. Mas não dá para resolver proibindo as pessoas de circularem, elas precisam trabalhar. É preciso colocar mais ônibus nos horários de pico. Ter esse controle para cobrar das empresas mais veículos e controlar aglomeração”, propôs.

O vereador Amom Mandel (União Brasil) informou que atualmente na Câmara Municipal de Manaus (CMM), um projeto de lei proposto por ele se encontra parado. O PL, tinha como objetivo a punição de empresários que promovessem aglomerações, através de festas e eventos clandestinos com o fim de isenções de impostos municipais.

Segundo ele, o PL foi submetido junho do ano passado e está engavetado desde então, tendo em vista que foi alvo de muitos parlamentares que alegaram que a medida poderia afetar a movimentação do comércio.

" É inadmissível que os mesmos que antes foram contra o avanço de Leis voltadas à COVID-19 e que não tomaram as devidas precauções sejam as pessoas que agora pedem 'compreensão' da população. É um jogo de empurra-empurra perverso que expõe a verdadeira face da política brasileira " , disse o vereador

Em contrapartida, a necessidade da implementação de novas medidas públicas, a vereadora Professora Jacqueline (Podemos), acredita que o Governo do estado e a Prefeitura já estão adotando as medidas necessárias para evitar algo parecido com o que vivemos em janeiro de 2021.

“Nesses dias, por exemplo, já foi editado decreto proibindo eventos com mais de 200 pessoas em Manaus, isso já é uma iniciativa do Poder Público na tentativa de desacelerar a taxa de contaminação. Acredito que com a conscientização e medidas preventivas adotadas por toda a população, somada as ações do Poder Público limitando e evitando as grandes aglomerações, já será possível controlar esse novo surto que estamos vivendo”, finalizou.

Medidas incentivadas

Em nota, a FVS-RCP alerta que o uso da máscara de proteção facial, manter a distância entre as pessoas, lavagens das mãos com água e sabão e/ou a utilização de álcool a 70% e a adesão à imunização, realizada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, são as recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), que continua circulando no Estado.

“O Governo do Amazonas, por meio da SES-AM, reforça que os leitos hospitalares de retaguarda estão preparados para um possível aumento de hospitalizações, mas alerta para que a população mantenha as medidas não farmacológicas de prevenção”, informou o órgão.

Por meio da FVS-RCP e da SES-AM, e também com as Secretarias Municipais de Saúde, há a realização da estratégia “extra-muro” para tornar ainda mais facilitado o acesso da população à vacinação contra Covid-19, como os mutirões de vacinação (capital e interior) e as realizadas campanhas de vacinação em shoppings e em supermercados na capital.

