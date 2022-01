David Reis anuncia que desistiu da construção de "puxadinho" na CMM

"Só querem dar publicidade para aquilo que a sociedade compra como impopular", disse o presidente da CMM | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nesta semana, o vereador David Reis (Avante) declarou em entrevista para um jornal local que desistiu de dar continuidade ao processo licitatório que visava a construção do prédio anexo do prédio oficial da Câmara. O “puxadinho”, como estava sendo chamado tinha um teto de gastos no valor de R$32 milhões.

Durante a conversa, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), informou que não irá retomar o processo de licitação, afirmando que o fizeram desistir do projeto.

“Não vou retomar mais a licitação. Infelizmente, me fizeram desistir. Seria o primeiro prédio público construído de frente para o rio. Fui tão perseguido e alvo de maldade que nem me deram a oportunidade de esclarecer esses detalhes”, disse.

Um dos principais opositores da proposta do presidente da CMM, o vereador Rodrigo Guedes (PSC), comemorou em suas redes sociais, a desistência da obra, e salientou que ele e o vereador Amom Mandel (União Brasil) já haviam entrado com cinco ações judiciais a construção na sede, que até o momento ainda estão tramitando.

“Seis meses depois de impedirmos a construção do prédio anexo, o projeto está definitivamente ENTERRADO, mas estamos vigilantes em qualquer tentativa de ressuscitação desse projeto! Não fosse a nossa ação, a essa altura do campeonato o prédio já estaria pelo menos 20% concluído”, escreveu ele em uma das publicações.

Segundo Amom, a decisão não foi de David Reis, e sim uma consequência de ele ter sido forçado a desistir, como o próprio citou na entrevista: “me fizeram desistir”. O vereador afirmou ainda que permanecerá acompanhando o andamento do processo, caso o mesmo retorne.

“A desistência (da construção do anexo) é tardia e levanta desconfianças. Permaneço atento quanto a qualquer tentativa de retorno a essa pauta”, salientou Mandel.

A polêmica do "puxadinho"

Desde o início da sua divulgação, o projeto para a construção do anexo foi alvo de inúmeras críticas, tanto por parte dos parlamentares, quanto pela população manauara. O processo, que já foi suspenso cerca de quatro vezes através de medidas liminares pela Justiça do Amazonas, foi recorrido todas as vezes por David Reis.

A obra, que foi judicializada por Rodrigo Guedes e Amom Mandel, também foi alvo de um pedido de anulação de definitiva da licitação para a obra, além da intimação do Ministério Público do Amazonas (MPAM) para fiscalizar o Anexo II.

Um dos primeiros pedidos de suspensão feita pelas vereadores, foi aceito pelo juiz Marcelo da Costa Vieira, da 8ª Vara do Juizado Especial Cível, entendeu que os argumentos usados pelos parlamentares eram suficientes para barrar a construção do prédio.

"Assim, entendo que os autores lograram êxito em demonstrar, de forma suficiente para esta fase de cognição prévia do processo, quando ainda, logicamente, não se ouviram os argumentos contrários, o fumus boni iuris, haja vista os requisitos da licitação, os quais devem obedecer os princípios e preceitos legais, bem como o periculum in mora, uma vez que os atos públicos ora impugnados poderão provocar danos irreparáveis no caso da medida ser concedida somente ao final”, disse o magistrado na sua decisão.



Na época, a mobilização popular acerca da obra movimentou as redes sociais, com a indignação da população sobre o gastos exacerbados na Câmara. O Em Tempo realizou um levantamento com entrevistados, onde a reprovação por parte dos entrevistados foi unânime.

"Isso é muito dinheiro. Os vereadores deveriam pegar essa verba e fazer uma obra para a população. Eu sou totalmente contra, pois a população está precisando de espaço público. Para gastar dinheiro do povo é muito fácil. Se falta espaço para gabinete, quais os motivos de não repararem isso antes?", questionou um dos entrevistados na ocasião.



Apesar das medidas da justiça e pressão popular desde setembro de 2021, somente no início deste ano, David Reis anunciou a "desistência" da construção.

A gestão

Durante a entrevista, outros tópicos, tópicos como a classificação de sua gestão frente a Câmara Municipal e andamento de seus trabalhos também foram abordados. Segundo David Reis, o seu primeiro à frente da presidência pode ser classificado como “positivo e eficiente”.

“Tivemos um primeiro ano de gestão e presidência buscando justamente dar condições de trabalho para todos os colegas vereadores, ampliando as estruturas e melhorando aquilo que a Casa possa ser mais democrática possível para que os vereadores tenham plenitude no exercício dos seus respectivos mandatos”, disse.

Quanto aos seus planos futuros frente à presidência, Reis afirmou “não ter maiores planos” e que continuará com a mesma linha de fortalecimento parlamentar municipal, buscando aproximar a Câmara da sociedade.

O vereador também analisou que durante a sua gestão, não identificou nenhum erro e afirmou ter sido inúmeras vezes incompreendido e segue aberto esclarecer qualquer apontamento negativo de seus trabalhos.

O presidente também chegou a ser questionado sobre a necessidade do aumento da verba da cota parlamentar para exercício da atividade parlamentar (Ceap). O mesmo afirmou que o Ceap é um suporte para o exercício do mandato e é um auxílio para um vereador que trabalha de verdade.

”Tem uma coisa mais importante, não aumentei só a Ceap. Eu tripliquei o ticket para todos os servidores. Isso que é bom de dizer. Reajustei todos os salários da Casa. Isso é reconhecimento. Só querem dar publicidade para aquilo que a sociedade compra como impopular. Tenho certeza que a votação seguiu o rito legal”, disse.

