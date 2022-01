Mais 22 restaurantes populares serão inaugurados no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (26), que serão abertos mais 22 restaurantes Prato Cheio no Amazonas, sendo quatro em Manaus e 18 no interior. Ele também afirmou que os restaurantes e cozinhas populares existentes na capital serão revitalizados até o fim de fevereiro.

Os dois primeiros restaurantes Prato Cheio do interior foram inaugurados por Wilson Lima em Manacapuru e Autazes, no ano passado.

No Prato Cheio, são oferecidas refeições ao preço simbólico de R$ 1. As cozinhas populares oferecem sopa gratuitamente, além de permitir que os frequentadores levem uma porção para casa. Os espaços fazem parte do programa de segurança alimentar do Governo do Amazonas, que ampliou investimentos voltados ao combate à fome.

O governador fez o anúncio da ampliação das unidades durante visita à Cozinha Popular do Parque São Pedro, onde tomou a sopa servida na unidade.

“Estamos nesse processo de revitalização desses restaurantes e cozinhas populares. Essa é uma ação importante, a fome está aí batendo na porta de muitos amazonenses, e nada é mais importante do que colocar comida na mesa de quem mais precisa”, declarou Wilson Lima.

A previsão é que todas as unidades da capital estejam revitalizadas em fevereiro, para melhor atender a população. As unidades da Compensa, Jorge Teixeira e Centro já estão finalizando as obras de revitalização. As unidades do Novo Israel e Rio Piorini terão as obras iniciadas na sexta-feira (28/01). Os espaços irão receber serviços como pintura, manutenção e equipagem.

Segundo a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), responsável pela gestão das unidades, foram servidas 1,2 milhão de refeições nos restaurantes populares da capital no ano passado. Das sete unidades do Prato Cheio na capital, quatro são restaurantes (Centro, Novo Israel, Compensa e Jorge Teixeira) e três são cozinhas populares (Alfredo Nascimento, Rio Piorini e Parque São Pedro).

Interior

Em 2021, o programa foi ampliado para mais dois municípios: Manacapuru e Autazes. Quase 20 mil refeições foram servidas nas duas unidades apenas no primeiro mês de funcionamento. A unidade de Itacoatiara será inaugurada nos próximos dias.

