Prefeito de Iranduba é denunciado por alimentos estragados em escolas

Iranduba (AM) - O prefeito de Iranduba Augusto Ferraz (DEM) foi denunciado ao Ministério Público do Amazonas (MPAM), na última semana, por suspeita de realizar a distribuição de alimentos estragados aos estudantes das escolas da rede municipal de ensino. A acusação ainda diz que a gestão de Ferraz teria desviado recursos públicos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A representação contra a prefeitura de Iranduba foi apresentada pelo vereador Luís Carlos (Republicanos), conhecido como Velho, onde alega que o kit entregues aos alunos "era absolutamente incompatível com os recursos recebidos, que seja em qualidade, quer seja em qualidade".

O parlamentar aponta que houve desvio de verba pública entre os meses de fevereiro e agosto de 2021, que totaliza mais de R$ 1 milhão.



Críticas aos lanches distribuídos

Nas redes sociais, os pais de estudantes de Iranduba demonstraram seu descontentamento com as merendas escolares entregues aos seus filhos por conta qualidade duvidosa e pouca opção.

" Parece que esse povo só gosta de dar resto para os alunos e ficar com o melhor para eles. Que eu saiba, a merenda é para os alunos e não para funcionário. Isso é uma vergonha! " , disse um dos pais

Um pai chegou a registrar um dos vegetais entregue para seu filho que estava estragado.



Ao jornal AGORA, o vereador Velho diz que as denúncias de pais o motivaram a entrar com a ação no Ministério Público (MP).

"Merenda estragada, os recursos não foram aplicados e se foram, eles foram desviados", declara.

Outras acusações

A gestão Augusto Ferraz também é alvo de denúncias pela grande quantidade de contratos com valores altos firmados pela prefeitura de Iranduba. Crítico ao prefeito, Luis Velho questiona principalmente os contratos para aquisição de equipamentos que deveriam ser usados para a revitalização de ramais e vicinais de Iranduba.

No últimos meses, a prefeitura firmou contrato milionários para aquisição de vários maquinários, conforme o Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. Em outubro, o valor de R$ 2,8 milhões foi usado para alugar uma patrulha mecanizada, que seria usada na recuperação de ramais.

“É um contrato de vicinais. Eu fiscalizei o contrato de duas patrulhas dessas, alugadas pela prefeitura. Deveriam ser oito máquinas trabalhando, no Jandira encontramos apenas duas caçambas, uma patrola e um rolo compactador. Já na costa do Iranduba, no ramal do Barroso, encontramos duas caçambas e uma retroescavadeira”, diz o vereador, questionando o “sumiço” de parte do maquinário contratado pela prefeitura.

Novo contrato

Neste ano, a prefeitura já formalizou a contratação de uma caçamba e esteira pelo valor de R$ 109 mil, segundo apresentado na carta convite nº 019/2021.

Além do valor alto para contratação dos maquinários, o que chama atenção é a empresa escolhida para disponibilizar os veículos. A empresa PJR Serviços de Escritório Administrativo vai prestar o serviço de locação, assim como manutenção preventiva e corretiva, pelo prazo de 3 meses. A instituição é especializada em serviços de escritórios administrativos como o próprio nome revela, mesmo assim ela será a responsável pela locação dos maquinários a prefeitura.

O uso das máquinas é outro questionamento apresentado pelo vereador Velho. Segundo o parlamentar, deveria ter uma organização correta para contratação de maquinários a serem usados na recuperação de ramais e vicinais, considerando que as chuvas paralisam os trabalhos.

“Com o final do verão, fica quase impossível de se recuperar os ramais. Estão pagando máquinas em época de chuva, onde elas não vão conseguir trabalhar. A Prefeitura pagará esse maquinário para ficar parado", pontua.

