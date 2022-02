Wilson Lima e prefeito David Almeida vistoriam obras viárias em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriaram, nesta segunda-feira (31), a pavimentação de ruas nos bairros Novo Israel, Santa Etelvina e Cidade Nova, na zona norte, e na Cachoeirinha, na zona sul da capital.

As obras fazem parte do projeto para recuperação de 14 mil vias e estão sendo executadas por meio de convênios com a Prefeitura, com repasses de R$ 150 milhões do Estado ao Município.

“Quando prefeitura e Estado se unem, isso aqui é o resultado. Nós estamos aqui nesse convênio trazendo respeito e dignidade para as pessoas. Muitos esperavam há muito um serviço como esse daqui. Muitos enfrentaram, por muito tempo, poeira, enfrentaram lama, e hoje vão ter a oportunidade de passar por uma rua pavimentada. É isso que acontece quando os governantes se unem”, disse o governador Wilson Lima.

Os convênios foram assinados pelo governador Wilson Lima e prefeito David Almeida em novembro do ano passado. Um deles contempla repasse de R$ 100 milhões; outro é da ordem de R$ 50 milhões. Em ambos, os recursos foram repassados pelo Estado por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).

“Essa parceria tem melhorado a vida das pessoas da nossa cidade. Nossa gratidão ao Governo por essa parceria. Obrigado, governador”, disse o prefeito David Almeida.

A primeira etapa dos serviços de recapeamento e asfaltamento abrange os bairros Cidade de Deus, Santa Etelvina, Novo Israel e Cidade Nova, na zona norte; Coroado, São José, Jorge Teixeira e Colônia Antônio Aleixo, na zona leste; e na Cachoeirinha, na zona sul da capital.

Os convênios para recapeamento e asfaltamento de ruas de Manaus fazem parte de um conjunto de investimentos anunciados pelo governador no aniversário de Manaus, em 24 de outubro do ano passado. Trata-se de pacote com 11 projetos que serão executados com recursos repassados pelo Governo do Estado à Prefeitura, que somam R$ 580 milhões.

Parte desses convênios já foram assinados pelo governador e prefeito. Em dezembro, para o Programa de Reestruturação e Qualificação do Transporte Público do Município de Manaus foi assinado um convênio de R$ 156 milhões que garante o passe livre estudantil.

No mesmo mês foram assinados dez convênios que totalizam R$ 24 milhões, para a reforma de 29 feiras em Manaus, e outros dois convênios para evitar erosão com a implantação de contenção de talude e construção de praças, que totalizam mais de R$ 6 milhões.

Em novembro foi assinado um convênio de R$ 5 milhões para aquisição de insumos agrícolas como sementes, mudas e calcário agrícola, e também para contratação de serviços de mecanização rural.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Escolas municipais serão pontos de vacinação para crianças em Manaus



Governo do AM já repassou mais de R$ 210 milhões para prefeituras.