Ascensão do ‘novo’ nas eleições aquece cenário político para 2019

Manaus - Chegada de novatos em mandatos majoritários, como o governador e presidente eleito, Wilson Lima (PSC) e Jair Bolsonaro (PSL) geram expectativas na população e confirma uma onda conservadora que ditos as regras do jogo política durante o pleito de outubro, deixando muitos “caciques” de fora de seus mandatos.

A penúltima semana de 2018, que ocasionou a movimentação processual política mais aguardada do ano: a possibilidade de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocasionada por uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello e cancelada horas depois pelo ministro Dias Tofolli, deu indícios de que o cenário político do próximo ano deve continuar agitado.

Acontece que o país continua dividido entre simpatizantes da política de Direita e Esquerda, o que deve levar a uma fiscalização profunda e exposição pública das fragilidades de cada lado.

Se por um lado a esquerda clama pela liberdade de Lula, a Direita está confiante e esperançosa quanto ao governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que já chega ao poder com a imagem arranhada devido aos escândalos ligados a depósitos duvidosos nas contas bancárias dos assessores e na da sua mulher, Michele Bolsonaro. Jair, então desconhecido do grande público até 2014, ano no qual que ganhou notoriedade por dizer à deputada federal Maria do Rosário (PT) que ela não merecia ser estuprada, atraiu a atenção dos eleitores conservadores por seu discurso extremo, porém realista da situação do país. Desde então, o nome dele foi visto como um bom pré-candidato à Presidência.

Com o antipetismo em alta desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, e a prisão de Lula, decretada no início deste ano, Bolsonaro teve o caminho livre para chegar ao poder. Além disso, no dia 6 de setembro, o então candidato à Presidência da República foi ferido com uma facada, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), fato que o levou aos noticiários diariamente.

Com pouco tempo de TV e baixo Fundo Partidário, conseguiu alcançar 46% da preferência do eleitorado no 1º turno e 55%, no segundo turno da Eleição, contra 28% e 44%, respectivamente, do seu principal adversário, Fernando Haddad (PT).

No Amazonas

Assim como para a Presidência da República, a cena local também gera expectativas quanto à nova administração executiva, comandada pelo governador eleito Wilson Lima (PSC). Sem nunca ter tido um mandato político, Wilson já escolheu a maioria do seu secretariado e já tem reunido com lideranças locais e nacionais.

Segundo lugar nas pesquisas de preferência desde o primeiro turno da Eleição deste ano, o novato chega ao poder, com um “empurrão da onda do novo”, que se instalou no país, após a fama de Bolsonaro.

“A história não tem que dizer que o Wilson Lima venceu eleição para o Governo do Estado do Amazonas em 2018. A história tem que dizer que o povo do Amazonas mudou. O povo pegou em suas mãos o destino do estado e disse como ele queria. Sou guardião de uma chama que foi acesa. Não vou decepcionar. A missão é árdua. Não é fácil tirar o Amazonas da situação em que se encontra”, disse Wilson em sua diplomação.

Wilson Lima é responsável pela saída do poder do governador com maior número de mandatos no Estado, Amazonino Mendes (PDT). Durante a campanha eleitora, a coligação do pedetista ingressou com processo argumentando compra de votos contra o governador eleito, junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM).

Estas ações devem ser julgadas no início de 2019 e podem dar ou não um novo rumo ao comando do Estado, que está abalado, desde a cassação do ex-governador José Melo (Pros), fato que abriu caminho para o governo interino do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, o deputado estadual David Almeida (PSB) e, posteriormente a Amazonino, por meio da Eleição Suplementar ocorrida em 2017.

A Aleam abre a 19ª legislatura com 50% da casa renovada e com três vozes femininas na tribuna, Alessandra Campelo (MDB), que se reelegeu, Joana D’arc (PR) e Therezinha Ruiz (PSDB), que deixaram a Câmara Municipal de Manaus (CMM) e irão compor o parlamento estadual. Dentre os parlamentares com maior visibilidade que não estarão na casa este ano, está Platiny Soares (PSB), representante da classe militar e responsável pela demissão de todo o gabinete, após a derrota nas urnas.

Já a CMM inicia os trabalhos de 2019 com Joelson Silva (PSDB) como presidente da casa e Marcel Alexandre (PHS), como líder no prefeito.

