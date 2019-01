Posse e 'Fora, Bolsonaro' concorrem entre assuntos no Twitter

Publicações enaltecendo a posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, e publicações contrárias ao presidente eleito, concorrem com comentários criticando o futuro do novo mandatário da nação, neste momento no Twitter.

As expressões #PossePresidencial e #Fora Bolsonaro estão entre os assuntos do momento no Brasil e no mundo, de acordo com a rede social.

Presidente Bolsonaro toma posse nesta terça-feira, 1 de outubro | Foto: Estadão Conteúdo

Entre os internautas brasileiros, há destaques para o desfile do cortejo presidencial. "Vejo a #PossePresidencial pela TV, e não consigo enxergar nenhuma bandeira vermelha no meio da população. Esse é o melhor começo que poderíamos ter para o nosso País", escreveu o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson.



As publicações críticas com maior repercussão, por outro lado, defendem "resistência" ao novo governo.