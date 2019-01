Bolsonaro e Michelle recebem autoridades nacionais e estrangeiras

Bolsonaro na chegada ao Itamaraty ao lado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo | Foto: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle chegaram no início da noite de hoje ao Palácio do Itamaraty, onde várias autoridades e convidados, brasileiros e estrangeiros, já os aguardavam para um coquetel.



Entre os presentes, estão o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, que falou com a imprensa e disse que convidou Bolsonaro a visitar seu país. O premiê afirmou ainda que esse é um grande dia para o Brasil e para as relações bilaterais. "Somos irmãos, somos família ", disse, ao chegar ao Palácio Itamaraty.

Também o presidente do Chile, Sebastian Piñera e o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, participam do evento e conversaram com os jornalistas. Piñera disse que espera que o presidente Jair Bolsonaro visite logo seu país e citou as áreas de segurança e agricultura como possíveis áreas de cooperação.

Presidente Jair Bolsonaro e primeira dama Michele Bolsonaro na chegada para posse na tarde desta terça-feira | Foto: Estadão Conteúdo

Já Rebelo de Sousa destacou o trabalho para um acordo entre Mercosul e União Europeia. "Portugal está trabalhando em um acordo entre Mercosul e União Europeia. Bilateralmente temos muito em comum: energia, digital, turismo, novas tecnologias, ciências. Estamos trabalhando e podemos fazer muito mais para o futuro", afirmou, em entrevista a jornalistas. "Estamos na primeira linha da cooperação e da construção conjunta de laços "



Rebelo informou ainda que terá uma reunião bilateral amanhã às 10h45 com Bolsonaro, para discutir estes temas.

Já o presidente da Argentina, Mauricio Macri, não veio ao Brasil e foi representado pelo chanceler Jorge Faurie. Ele disse que Bolsonaro e Macri devem reunir-se no próximo dia 16 de janeiro. Pelo Twitter, Macri classificou o Brasil como "país amigo e irmão" e disse confiar que "nossos governos seguirão colaborando para a prosperidade de nossos povos". O presidente da Bolívia, Evo Morales, que esteve na cerimônia de posse, não compareceu ao coquetel no Itamaraty. O húngaro Viktor Orban também não.

Movientação em Brasilia para acompanhar a posse de Bolsonaro | Foto: Estadão Conteúdo

