Sérgio Moro volta atrás e autoriza envio da Força Nacional ao Ceará

Segundo o ministério, cerca de 300 agentes e 30 viaturas seguem ainda hoje para o estado | Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e da Segurança Pública autorizou nesta sexta-feira (4) o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para o Ceará. Desde a noite de quarta-feira (2), o estado enfrenta uma onda de ataques criminosos coordenados.

Segundo o ministério, cerca de 300 agentes e 30 viaturas seguem ainda hoje para o estado, onde atuarão pelos próximos 30 dias – prazo que pode ser prorrogado.

A pedido do governo estadual, a Força Nacional reforçará o policiamento ostensivo e outras ações de apoio às forças de segurança pública local, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Na portaria em que autoriza o envio do efetivo, o ministro Sergio Moro também determina que a PF e a PRF intensifiquem as ações de prevenção e repressão ao crime organizado e que o Depen preste todo o apoio necessário para as ações de segurança pública.

Pedido

O efetivo da Força Nacional já estava mobilizado desde ontem, quando o ministro Sergio Moro decidiu que, em caso de deterioração da segurança, os agentes seriam deslocados para o estado a fim de auxiliar no policiamento ostensivo.

O pedido de envio da Força Nacional foi feito pelo governador do Ceará, Camilo Santana, ontem à tarde, depois que criminosos explodiram uma bomba em uma pilastra de um viaduto em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, e incendiaram dois ônibus e uma van, durante a madrugada. Nas redes sociais, Santana afirmou ter pedido também o apoio do Exército.

Para reforçar a segurança, ele anunciou “a nomeação imediata da turma de 220 novos agentes penitenciários, antes prevista para março” e “a imediata nomeação dos 373 novos policiais militares, já formados, para atuação nas ruas”.

